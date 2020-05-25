Побочный эффект пандемии – в России рухнула выдача ипотеки

В России в апреле объёмы выданной ипотеки рухнули практически на 40% по отношению к марту текущего года, пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ).

В прошлом месяце, когда по всей стране был введён режим самоизоляции, объёмы выдачи ипотечных кредитов сократились на 39% и составили 184 миллиардов рублей. Сократилось и число выданных кредитов - на 33% - до 81,5 тысячи штук.

Изданию в крупных российских банках подтвердили резкое сокращение выдачи ипотеки.

Отмечается, что разница в объёме и количестве новых ипотечных кредитов в разных регионах связана со строгостью режимов вводимых ограничений.

В Марте текущего года, по данным ОКБ, объёмы выдачи ипотеки были рекордными. Заёмщики из-за ожидания роста процентных ставок по кредитам на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса нарастили покупку жилья в кредит.