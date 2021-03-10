Побочный эффект пандемии – в УФАС России по Мурманской области в 2020 году отмечен рост обращений, жалоб и заявлений

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области подвело итоги работы ведомства за 2020 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, за прошлый год Мурманское УФАС России рассмотрело более 1100 различных обращений, жалоб и заявлений (в 2019г. – более 1000). Рост числа обусловлен неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и нестабильностью рынка в предоставлении достаточных объёмов производимой продукции средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). На протяжении 2020 года Управлением проводились мониторинги цен на маски медицинские, топливо и продукты питания, входящие в перечень социально значимых продовольственных товаров. Нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было.

В 2020 году внедрение органами власти и хозяйствующими субъектами антимонопольного комплаенса (внутренняя система и деятельность организации по устранению рисков негативных последствий, связанных с антимонопольными нарушениями. - Ред.) способствовало снижению количества нарушений и штрафов. Задача антимонопольной службы – принятие превентивных мер, предупреждение нарушений.

В 2020 году в Мурманское Управление поступило 383 жалобы (на уровне 2019 г. – 387 жалоб) в сфере государственных и муниципальных закупок. Из них к рассмотрению было принято 318 жалоб. 94 признаны обоснованными (30%), выдано 80 предписаний, все исполнены. Причиной невысокого количества обоснованных жалоб является устоявшаяся правоприменительная и судебная практика.

115 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Как и в предыдущие периоды в большинстве случаев нарушения связаны с тем, что заказчики выставляют необоснованные, спорные или незаконные требования к товарам или участникам, что приводит к обжалованию и затягиванию процедуры отбора.

Проведено 29 внеплановых проверок. Рассмотрено 174 обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Сведения о 25 юридических лицах и 14 индивидуальных предпринимателях включены в РНП.

Обжалованных в суде решений о нарушении Закона о контрактной системе, завершенных в пользу Мурманского УФАС России, 73%.

Кроме того, за минувший год поступило порядка 110 жалоб на действия организаторов и комиссий при проведении иных торгов. Из них 83 приняты к рассмотрению комиссией УФАС. 23 жалобы (28%) признаны обоснованными.

За минувший год было рассмотрено 38 заявлений о нарушении сроков и порядка технологического присоединения к электрическим сетям. Вынесено 9 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе АО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Северо-Запада».

По результатам рассмотрения 89 заявлений по признакам нарушения Законодательства Российской Федерации о рекламе выдано 10 предписаний. Основным нарушением остается нежелательная реклама, распространяемая по сетям связи посредством телефонных звонков и смс-сообщений.

Всего по итогам работы ведомства в 2020 году, в различные уровни бюджета поступило штрафов на сумму 4 миллиона 700 тысяч рублей.