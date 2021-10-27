Побочный эффект пандемии и роботизации: рынок труда России будет лихорадить

Число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический уровень 2019 года, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова в ходе круглого стола комитета Госдумы по молодёжной политике. «Численность занятых превышает на 400 тысяч тот допандемический показатель 2019 года, к которому у нас было поручение президента его достичь, и составляет сейчас 72,3 миллиона человек», — приводит её слова 1prime.ru.

Менее 835 тысяч человек зарегистрированы в центрах занятости безработными при более чем 2-х миллионах вакансий на портале «Работа в России», отмечает замглавы Минтруда.

А вице-премьер Татьяна Голикова сегодня заявила, что к 2030 году демографический фактор станет одним из главных вызовов рынка труда в стране. По её словам, в ближайшие 10 лет численность занятых сократится более чем на 1 млн человек. «Произойдёт вымывание самой активной на рынке труда группы граждан от 30 до 44 лет», - сказала Голикова.

Она добавила, что одновременно доля занятых в возрасте 45+ будет увеличиваться, что вызовет рост среднего возраста трудоустроенных.

Вторым серьёзным вызовом Голикова назвала рост числа отраслей, требующих отдельных кадров. В пример она привела IT, которая, по оценкам, к 2030 году потребует ещё 2 млн новых специалистов. Также ожидается рост потребности в специалистах в сферах здравоохранения, соцуслуг и креативных услуг, а в транспорте, госуправлении и сельском хозяйстве из-за роботизации ожидается снижение потребности в работниках.

В это же время правительство РФ почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году. В финальной версии Единого плана по достижению национальных целей развития коэффициент миграционного прироста в нынешнем году составил 27,3. В промежуточном рабочем варианте (на 1 сентября) он равнялся 14,3. В то же время прогнозы кабмина на период 2022-2024 годов даже незначительно снизились.

По подсчетам «Известий», основанным на методике Росстата и прогнозе по численности населения из Единого плана, в 2021 году прирост мигрантов составит 398 тысячи, что станет рекордным показателем за последнюю четверть века. Ранее ожидалось, что прирост едва превысит 200 тысяч. Достоверность указанных расчетов подтвердили демографы из НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин сетовал на нехватку рабочих рук на стройках из-за закрытия границ и невозможности привлечь иностранцев. Минстрой, в свою очередь, оценивал дефицит рабочих в этой сфере в 100 тысяч человек.

Опрошенные «Известиями» эксперты призывают к более осторожным оценкам и полагают, что реальный миграционный прирост по итогам года не превысит 300 тысяч человек. По мнению специалистов, резкий пересмотр прогноза мог быть вызван расчётом на компенсационный рост в связи с сокращением в 2020 году из-за закрытых границ или изменениями в соответствии с итогами переписи населения. При этом демографы назвали прогноз правительства весьма оптимистичным.