Побочный эффект пандемии: количество вакансий для работников скорой помощи за год увеличилось в 3 раза

28 апреля в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Накануне праздника аналитики hh.ru выяснили, как в России и регионах СЗФО изменилась ситуация с трудоустройством данных специалистов в связи с пандемией коронавируса. Оказывается, что спрос на врачей и фельдшеров скорой помощи за год увеличился почти в 3 раза!

В первом квартале 2021 года в России было открыто почти 4000 вакансий для врачей, фельдшеров, водителей, диспетчеров и других сотрудников службы скорой медицинской помощи. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за апрель в России было открыто почти 1000 вакансий для сотрудников скорой помощи. На регионы СЗФО приходится порядка 10% от всех вакансий для специалистов скорой помощи от общего объёма в стране.

Средняя предлагаемая зарплата для врача скорой помощи по стране за первый квартал текущего года составила 45 тысяч рублей. Фельдшеру в среднем предлагают 24500 рублей, водителю – 30 тысяч рублей.

По итогам первого квартала этого года сфера «Медицина, фармацевтика» является одной из самых дефицитных профессиональных сфер деятельности. По России на одну вакансию приходится 0,9 резюме, то есть меньше одного кандидата на вакансию, такая же ситуация в Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Карелии, Коми и Ненецком АО. В Санкт-Петербурге чуть больше соискателей в сфере медицины - 3 резюме на вакансию. В Калининградской области – до 2 резюме на вакансию.

«Если раньше работодатели конкурировали за медиков в рамках региона, то сегодня им приходится конкурировать за персонал в масштабах всей страны. Так, в регионах СЗФО можно встретить вакансии для врачей и фельдшеров скорой помощи от медицинских учреждений Московской, Свердловской, Кемеровской и других областей. Подходящие кандидаты, в зависимости от региона и своей специализации, могут рассчитывать на помощь в организации переезда, служебное жильё или компенсацию за его аренду, разовые выплаты, подъёмные для молодых специалистов, льготное ипотечное кредитование, единоразовые выплаты в размере 1 миллиона рублей по программе «Земский доктор» и другие», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

Большинство медицинских учреждений готовы брать на работу специалистов без опыта. Только в 10% вакансий для врачей и фельдшеров скорой помощи требуется стаж работы в этой службе от года и более. Для врачей и фельдшеров скорой помощи среди обязательных требований в вакансии – высшее/среднее медицинское образование и действующий сертификат по специальности. А вот в вакансиях для водителей скорой помощи одно из главных требований к кандидату – наличие профессионального водительского стажа от 3 до 5 лет. Опыт работы на спецавтотранспорте и наличие специальной подготовки по программе оказания первой медицинской помощи – не обязательны, но будут преимуществом.