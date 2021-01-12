Побочный эффект пандемии: на Октябрьской железной дороге в 2020 году перевозки пассажиров снизились почти на 30%

В декабре 2020 года на Октябрьской железной дороге перевезено порядка 9,2 млн пассажиров, что на 31,4% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 8,3 млн пассажиров (-30%), в дальнем следовании – 868 тысяч пассажиров (-42,2%).

Всего за 2020 год на Октябрьской железной дороге перевезено 118,2 млн пассажиров, что на 29,8% ниже уровня 2019 года, из них 11,6 млн пассажиров – в дальнем следовании (-43,7%) и 106,6 млн пассажиров – в пригородном сообщении (-27,9%).