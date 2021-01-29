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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.21 17:00

Побочный эффект пандемии: праздник «Здравствуй, солнце!» встречаем на катках и в бассейне

Традиционно в последнее воскресенье января в городе Мурманске отмечается общегородской праздник «Здравствуй, солнце!». К сожалению, в этом году из-за эпидемиологической обстановки не будет проводиться массовое гуляние на площади Пять Углов. Зато этот праздничный день можно с пользой для здоровья провести на городских спортивных объектах.

В воскресенье, 31 января, катки на стадионах «Льдинка» (ул. Беринга, 14а) и «Юность» (ул. Героев Рыбачьего, 8а) будут открыты для свободного посещения-  с 11 до 18 часов.

С 13 до 18 часов в бассейне городского спортивного центра «Авангард» (ул. Адмирала Флота Лобова, 51) сеансы будут бесплатными.

 

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