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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.20 12:50

Побочный эффект пандемии: реальные зарплаты в РФ могут упасть на 12%, безработица - превысить 12%

Центра стратегических разработок (ЦСР) в своём еженедельном мониторинге о состоянии деловой среды в стране прогнозирует снижение реальных заработных плат в России в 2020 году на 12%. При этом, по оценке экспертов ЦСР, уровень безработицы в нашей стране может превысить 12%.

Прогнозы ЦСР сделаны на основе очередного опроса представителей бизнес, который проводился 6-10 апреля, в нём приняли участие свыше 1,3 тысячи компаний из всех отраслей экономики.

«По итогам третьей волны мониторинга (ЦСР его проводит с марта) на фоне распространения коронавирусной инфекции в России и продления режима самоизоляции на месяц, до 30 апреля, по всей территории России экономические ожидания бизнеса ухудшаются», - говорится в обзоре.

«С учётом экономических ожиданий бизнеса: темп прироста реальных заработных плат в 2020 году может стать отрицательным и составить минус 12%. Среднемесячная заработная плата в целом может снизиться почти на 4 тысячи рублей в месяц (до 43,5 тысячи рублей в среднем в месяц в 2020 году с 47,5 тысячи рублей в 2019 году)», - приводят свои расчёты эксперты ЦСР на основе опроса предприятий и их планов по сокращению зарплат.

Общее число безработных в России в 2020 году, по оценке ЦСР (сделанной на основе опроса, исходя из ожиданий бизнеса по увеличению/снижению численности сотрудников в 2020 году) может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году (оценка в среднем за год) - уровень безработицы может подскочить до 12,1% в 2020 году с 4,6% в 2019 году, пишет finmarket.ru.

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