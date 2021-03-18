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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.21 18:00

Побочный эффект пандемии: снизилась популярность добровольного медицинского страхования, предоставление льготных путевок за счёт компании

В составе своего компенсационного пакета россияне чаще всего хотели бы видеть обучение за счёт компании, оплачиваемый полис ДМС и путевки, реже всего — корпоративные мероприятия и подарки к праздничным датам. При этом популярность добровольного медицинского страхования снизилась. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Самой популярной «корпоративной плюшкой» было и остается обучение за счёт компании. Бесплатное дополнительное образование хотели бы видеть в своём компенсационном пакете 45% экономически активных россиян, а среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей — каждый второй. Востребованность такой опции растёт: если в 2014 году обучение за счёт компании включил бы в свой компенсационный пакет 41% респондентов, то сегодня — 45%.

В период пандемии популярность добровольного медицинского страхования снизилась. Судя по комментариям, респонденты недовольны, как система ДМС «отработала ковид»: «ДМС нужен, но не в том виде, что сейчас. Страховые отказываются лечить коронавирус по ДМС, все анализы платные». Сегодня ДМС выбрал бы каждый третий россиянин (33%), тогда как в 2018 году оформить полис за счёт компании предпочли бы 40% опрошенных. Включить в состав своего компенсационного пакета добровольное медицинское страхование чаще других хотели бы респонденты старше 45 лет и опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей (по 43%). Женщины выбирают такую опцию несколько чаще мужчин (35% против 31%).

Закономерным в условиях пандемии COVID-19 выглядит снижение популярности такой составляющей компенсационного пакета, как предоставление льготных путевок или частичная оплата компанией отпускных расходов. Сегодня её выбрали бы 29% опрошенных, тогда как в 2018 году — 32%, а в 2016-м — 34%. Возможность сэкономить на отпуске важнее для женщин (33% против 24% среди мужчин) и респондентов от 35 до 44 лет (36%).

Бесплатное питание или компенсация на него — выбор 27% экономически активных россиян. Чаще других желание включить корпоративные обеды в свой компенсационный пакет выражают опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей (34%), респонденты старше 45 лет (32%) и мужчины (31% против 24% среди женщин).

Оплата спортклуба была бы актуальна для 22% россиян, предоставление служебного транспорта — для 18%, возможность беспроцентной ссуды — для 17%, а компенсацию проезда в общественном транспорте или несколько дополнительных дней отпуска в год выбрали бы по 16% опрошенных. При этом для женщин важнее спорт, оплата общественного транспорта и дополнительный отпуск, а для мужчин — предоставление служебного транспорта и беспроцентная ссуда.

Оплату мобильной связи как часть компенсационного пакета выбрали бы 11% респондентов, возможность приобретения со скидкой продукции компании и подарки к праздникам — по 7%, а корпоративные мероприятия предпочли бы лишь 3% россиян. Востребованность этих опций за последние годы практически не изменилась.

Желанный россиянами и реальный компенсационный пакеты совпадают в части наличия программ обучения: наиболее востребованная сотрудниками опция, действительно, наиболее часто предлагается работодателями. На втором и третьем местах по частоте предоставления компаниями — корпоративные мероприятия и подарки к праздничным датам. У россиян эти составляющие компенсационных пакетов — самые непопулярные.

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