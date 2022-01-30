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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.22 12:00

Побочный эффект пандемии: ущерб от экономических преступлений в России в 2021 году составил более 600 млрд рублей

Ущерб от экономических преступлений в 2021 году составил 641,9 млрд рублей, что стало максимальным значением с 2009 года, когда ущерб от криминальных действий в сфере экономики превысил триллион рублей, и почти в два раза превысило результат 2020 года. Это следует из статистики МВД.

Как сообщают «Известия», по данным МВД, наиболее значительная доля злодеяний деловой направленности (41%) в 2021 году пришлась на преступления «в сфере экономической деятельности». Абсолютное большинство нарушений в этой категории составили изготовление, хранение или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, но также был зафиксирован ряд случаев отмывания денег, незаконного предпринимательства, неправомерных действий при банкротстве.

Треть (33%) экономических преступлений были совершены против собственности — это кража, мошенничество, присвоение или растрата. А почти каждое пятое нарушение (17,5%) было направлено против государственной власти и интересов госслужбы. К ним относятся, в частности, дача и получение взятки, а также посредничество при этом. Около 6% составили налоговые преступления.

Общее число выявленных экономических нарушений стало максимальным с 2013 года и достигло 117,7 тысячи. Это на 11,6% больше, чем в 2020-м, говорится в материалах МВД. Удельный вес этих злодеяний в общем числе зарегистрированных составил около 6%.

Рост показателей связан с распространением дистанционных способов совершения экономических злодеяний, а также с эффективной работой правоохранительных органов, пояснили эксперты.

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