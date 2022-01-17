Побочный эффект пандемии: в Мурманской области в 2021 году отмечается рост браков и разводов

Как отмечает Мурманскстат в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2021 года», в январе-октябре 2021 года в нашем регионе было заключено 4018 браков, что на 558 единиц больше, чем за аналогичный период 2020 года (на 1 ноября 2020 г. – 3460 ед.).

В это же время за десять месяцев прошлого года развелись 2955 пар северян, что на 248 случаев больше, чем в такой же период 2020 года. (на 1 ноября 2020 года – 2707 ед.).