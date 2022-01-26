Побочный эффект удалёнки: как изменились траты работников, трудящихся из дома за несколько лет дистанта

Служба исследований hh.ru провела опрос среди петербургских работников, чтобы выяснить, как удаленный формат работы повлиял на их траты и образ жизни.

После перехода на работу в удаленном формате 75% респондентов сократили свои расходы на транспорт, 50% - на одежду и обувь, 34% стали меньше тратить на развлечения, 29% - на питание.

В целом у 62% опрошенных возросли затраты на электроэнергию, у 39% - на еду, у 35% - на интернет и мобильную связь, у 20% - на развлечения. Интересно, что 12% на дистанционной работе стали больше тратить на одежду и обувь (причем доля давших такой ответ мужчин составляет 14%, а женщин – 11%), а 8% - на транспорт.

Чаще других о сокращении тех или иных затрат сообщают специалисты сферы продаж (у 82% из них снизились расходы на транспорт, у 61% - на одежду и обувь, у 39% - на питание).

С другой стороны, не повезло респондентам из сферы маркетинга и искусства – у них выросли затраты почти на все (электроэнергия, интернет и мобильная связь).

34% удаленных работников признают, что в новом формате у них появились дополнительные расходы, которых не было ранее, в том числе, это траты на услуги доставки, канцелярские товары, оргтехнику, кофе и мебель. Чаще всего о возникновении таких трат сообщали высший менеджмент (49%), бухгалтеры (38%) и ИТ-специалисты (35%). 54% уверены, что новых расходов на фоне удалёнки у них нет.