Побратимские связи: в Центре управления регионом состоялось пленарное заседание постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству ПАСЗР

Одним из докладчиков стал врип главы города Мурманска Иван Лебедев, который рассказал о побратимских связях, которые установлены между областным центром и 8 городами из 7 стран мира.

— Наиболее тесное сотрудничество ведём с городами Минском (Республика Беларусь), Харбином, (Китайская Народная Республика) и Аланьей (Турецкая Республика), — отметил Иван Лебедев. — Межмуниципальные связи развиваем не только с зарубежными коллегами, но и с городами нашей страны. Уже подписан протокол намерений установления побратимских связей с городом-героем Новороссийском. Планируем заключить соглашение о побратимстве с городом-героем Смоленском.

Подводя итог своему выступлению, Иван Лебедев отметил, что преимущества, которые дают побратимские связи, — неоспоримы. Помимо импульса экономическому взаимодействию, притока бизнеса и развития туризма, это и повышение международного авторитета города-героя Мурманска и в целом Мурманской области, усиление взаимопонимания и доверия.

 

 

