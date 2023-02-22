Почём блины на Масленичной неделе, знает Мурманскстат

Продолжается Масленичная неделя – весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла и весеннего обновления природы.

Блины – непременный атрибут Масленицы, раньше имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца и плодородия. Их нужно было печь и есть как можно больше.

Для тех, кому некогда заниматься выпеканием «солнышек», Мурманскстат сообщает, что в областном центре региона начала работу традиционная ярмарка «На Севере – масленица!». Всех желающих ждут на пешеходной части улицы Воровского с 12 до 20 часов ежедневно. Ярмарка будет работать до 26 февраля.

А для тех, кто любит домашнюю выпечку, специалисты статистического ведомства подсчитали, во сколько обойдётся приготовление блинов.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240039%2Falbum-188169427_00%2Frev