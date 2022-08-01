Почём квадратный метр жилья на «вторичке» в Мурманской области?

Мурманскстат подготовил сводку по стоимости жилья на вторичном рынке в Мурманской области на конец II квартала 2022 года.

По сведениям регионального статистического ведомства, в среднем во всех типах квартир квадратный метр такого жилья обойдётся северянам в 82591 рубль.

В квартире среднего качества квадратный метр будет стоить уже 78597 рублей, а «квадрат вторички» в доме улучшенной планировки обойдётся в 90200 рублей.

Наглядно на диаграмме Мурманскстата.