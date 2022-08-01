Мурманская область. Арктика (16+)01.08.22 15:00
Почём квадратный метр жилья на «вторичке» в Мурманской области?
Мурманскстат подготовил сводку по стоимости жилья на вторичном рынке в Мурманской области на конец II квартала 2022 года.
По сведениям регионального статистического ведомства, в среднем во всех типах квартир квадратный метр такого жилья обойдётся северянам в 82591 рубль.
В квартире среднего качества квадратный метр будет стоить уже 78597 рублей, а «квадрат вторички» в доме улучшенной планировки обойдётся в 90200 рублей.
Наглядно на диаграмме Мурманскстата.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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