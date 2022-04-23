Почём пасхальный кулич на Севере? Знает Мурманскстат

В преддверии Пасхи сотрудники Мурманскстата подготовили своеобразную калькуляцию-рецепт стоимости пасхального кулича для нашего региона. По их подсчётам ингредиенты для пасхального кулича обойдутся нам в 562 рубля, а для творожной пасхи в 726 рублей.

А в это время, как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на руководителя отдела аналитики исследовательской компании «NTech», стоимость домашнего кулича, рассчитанная на основании средней стоимости необходимых ингредиентов, выросла за год почти на 30%.

Светлого всем праздника!