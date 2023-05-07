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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.23 14:00

Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»

Вскоре после майских праздников многие россияне могут быть неприятно удивлены, получив аванс в меньшем размере, чем обычно. Чтобы избежать разочарований, читайте разъяснения директора юридической практики «SuperJob» Александра Южалина.

Сразу успокоим: если вы получаете оклад, то наличие в мае нерабочих праздничных дней не должно повлиять на вашу зарплату. Однако аванс, то есть заработная плата за первую часть отработанного месяца, всё же будет меньше, чем обычно. Почему?

Для ответа на вопрос нужно исходить из того, что:

1. Хотя нерабочие праздничные и дополнительные выходные дни не влияют на размер оклада, стоимость одного рабочего дня зависит от количества рабочих дней в месяце. Например, в мае 2023 года 20 рабочих дней. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно разделить размер оклада на количество рабочих дней (то есть для расчета за май — на 20).

2. Заработная плата выплачивается пропорционально отработанному времени (т.е. за фактически отработанные дни) в даты, которые установлены правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором.

Приведём пример расчёта аванса. Возьмем условные данные:

•        работник получает оклад 50000 руб. в месяц;

•        даты выплаты заработной платы в компании установлены: 20 число — заработная плата за первую половину месяца (аванс); 5 число следующего месяца — окончательный расчет за прошедший месяц.

Рассмотрим ситуацию с маем. Первой половиной месяца считается период с 1 по 15 число включительно. За этот период в мае 2023 года работник, работающий на 5-дневной рабочей неделе, отработает 8 дней.

Теперь для расчета размера аванса нужно узнать стоимость одного рабочего дня. Для этого оклад (50000 руб.) делим на количество рабочих дней в мае (20) и получаем итог — 2500 руб. (это и есть стоимость одного рабочего дня в мае).

Далее количество отработанных дней за первую часть мая умножаем на стоимость одного рабочего дня:

8 дней х 2500 руб. = 20000 руб.

Не забываем и про то, что с 1 января 2023 года с аванса также удерживается НДФЛ. То есть в приведенном примере получится:

20000 руб. - 13% = 17400 руб.

17 400 руб. — это размер аванса, который работник получит 19 мая (потому что 20 мая — суббота, и выплата должна быть проведена накануне).

Теперь посчитаем остальную часть заработной платы за май.

За период с 16 мая по 31 мая сотрудник отработает 12 дней. Расчёт тот же: количество отработанных дней умножаем на стоимость одного рабочего дня:

12 дней х 2500 руб. = 30000 руб.

Вычитаем НДФЛ:

30000 руб. - 13% = 26 100 руб.

26100 руб. — размер окончательной выплаты за отработанный месяц (май), которую сотрудник должен получить 5 июня.

Таким образом, общий размер заработной платы за май не изменится, однако за счёт того, что в первой половине месяца мало рабочих дней, аванс будет меньше обычного. Но зато заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной.

Комментарии

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