Почему экология стала основой инвестиционной программы Мурманского морского торгового порта

«Север. Порт. Экология» - так называется документальный фильм мурманской студии документальных фильмов «Рек.А», посвященный экологической программе АО «Мурманский морской торговый порт». На протяжении нескольких лет съёмочная группа наблюдала за работой портовиков в природоохранной сфере. Хронометраж этой впечатляющей ленты – полтора часа.

АО «ММТП» начинает публикацию эпизодов фильма, посвященных конкретным решениям, успешно реализованным в последние годы на площадке старейшего предприятия Мурманска. Сегодня – в первой главе «Север. Порт. Экология» рассказ пойдёт о том, как начиналась эта работа, о 12 основных экологических проектах ММТП и о том, почему именно экология стала основой инвестиционной программы Мурманского морского торгового порта.