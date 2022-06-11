Почему мурманчанам в июне выгоднее идти в отпуск, чем в мае, и как длинные июньские выходные повлияют на зарплатуВ Междуречье пройдёт фестиваль молока и фермерской продукции
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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.22 18:30

Почему мурманчанам в июне выгоднее идти в отпуск, чем в мае, и как длинные июньские выходные повлияют на зарплату

В июне 2022 года нас снова ожидают длительные выходные — 11, 12 и 13 июня. Поскольку 12 июня — это нерабочий праздничный день и в этом году он выпадает на воскресенье, то, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, выходной переносится на понедельник, 13 июня. Директор юридического департамента в «SuperJob» Александр Южалин объясняет, как это может повлиять на зарплату мурманчанам и отпускные.

Изменится ли заработная плата

Длительные выходные в июне не скажутся на вашей зарплате, если вы работаете на окладе. Если другие рабочие дни месяца будут полностью отработаны, вы получите свой оклад в полном размере. А если в организации предусмотрены еще и различные премии, то и они тоже должны быть выплачены согласно установленным условиям.

А на какую зарплату вы можете рассчитывать, если оклад вам не установлен — например, если в компании применяются часовые ставки или сдельная система оплаты труда?

Если вы не будете работать 12 июня, то вам должно быть выплачено дополнительное вознаграждение в размере, который определен работодателем (статья 112 Трудового кодекса РФ). Такая гарантия, предусмотренная законом, позволяет сократить разницу в заработной плате по итогу месяца (в котором есть праздничные дни) «окладников» и работников, которые не получают оклад.

Если же вы будете привлечены к работе 12 июня, то такой день должен быть оплачен в повышенном размере (статья 153 ТК РФ).

Однако здесь нужно учитывать, какой режим (график) применяется в вашей организации и какая система оплаты труда установлена. Так, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

• сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

• работникам, получающим оклад (должностной оклад):

— в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда рабочий день по графику выпадает на нерабочий праздничный день);

— в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда работодатель привлекает вас к работе в выходной или праздничный день отдельно, то есть отдельным распоряжением). 

При этом конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом в организации.

Выгодно ли брать в июне отпуск

В первую очередь все зависит от стоимости 1 рабочего дня в месяце. Если работаете по «окладной» системе стандартную 5-дневную рабочую неделю, стоимость 1 рабочего дня в месяце будет зависеть от количества рабочих дней в месяце. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость 1 рабочего дня. Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата 1 дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.

Следуя этой логике, июнь можно считать «золотой серединой». Согласно производственному календарю, в июне 168 рабочих часов. Это больше, чем, например, в мае (144 часа), но меньше, чем, например, в августе (184 часа). Соответственно, использовать отпуск в июне более выгодно, чем в мае, но менее выгодно, чем в августе.

Впрочем, если отпуск у вас запланирован в июне, финансовые потери будут небольшими, поскольку в этом месяце всего 1 нерабочий праздничный день. Но в любом случае лучше посчитать стоимость 1 рабочего дня в том месяце, в котором вы планируете уйти в отпуск, сравнить этот показатель с размером оплаты 1 дня отпуска (среднего заработка за 1 день) и посчитать свою выгоду.

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