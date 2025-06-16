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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 12:00

Почему мурманские работники начнут искать работу прямо сейчас: кроме высокой зарплаты людей заставляет уволиться отсутствие карьерных перспектив и культура в компании

Так, ради увеличения заработка начнут поиски работы прямо сейчас респонденты 35-44 лет (сразу 71% представитель этого возраста). Ради карьерного роста сменят работодателя зумеры и миллениалы (по 42%).

Опрос hh.ru, проведенный в 2025 году, показал, что лишь 19% опрошенных местных жителей полностью удовлетворены своей работой и ставят 5 баллов из 5 уровню удовлетворенности. При этом ещё сразу 32% ставят только 3 балла из 5. Таким образом, уровень удовлетворённости местного населения их работой сейчас в среднем на 3,4 балла или «на троечку».

При этом стало также известно, по каким причинам жители готовы бросить свою работу прямо сейчас и перейти работать, например, к конкурентам.

Чаще всего работники из Мурманской области готовы бросить свою текущую работу и приняться рассмотрение оффера даже от компании-конкурента, если им предложат зарплату существенно выше текущего заработка – так ответили сразу 74% респондентов. На втором месте по частотности, почему люди бросят текущую работу и выйдут на рынок труда – карьерный рост, из-за него готовы начать поиск работы больше трети опрошенных (37%). На третьем – если миссия, культура и ценности новой компании будет более близки соискателю (26%).

Ещё 13% респондентов готовы покинуть своё рабочее место, если в компании будет демократическая атмосфера и минимум бюрократии, а 10% переманит в другую компанию более привлекательный соцпакет.

Интересно, что 18% мурманских трудящихся настолько раздражены своей текущей работой, что готовы бросить всё и уволиться прямо сейчас (наглядно на диаграмме).

Среди вариантов ответов, которые вошли в пункт «Другое»:

  • Близость к дому, хороший коллектив, высокая з/п
  • Будет бронь
  • будет грамотное руководство в компании, корпоративная культура и понятные ценности, соблюдение принципов менеджмента
  • График
  • Если будет возможность работать удаленно по гибкому/свободному графику
  • Если буду работать под руководством уже знакомого мне руководителя по предыдущим компаниям, если знаю его лично и он меня устраивает.
  • Если будут адекватные клиенты
  • Если компания даст жилье в собственность
  • Если предложат более удобный график, зарплату существенно выше, чем сейчас, интересную работу и отличный коллектив
  • Если предложат деятельность, соответствующую моему образованию и квалификации
  • Если работа будет интереснее и активнее

В разрезе возраста тоже есть важная информация по работникам. Так, ради увеличения заработка начнут поиски работы прямо сейчас респонденты 35-44 лет (сразу 71% представитель этого возраста). Ради карьерного роста сменят работодателя зумеры и миллениалы (по 42%). Для этих же категорий работников важно совпадение ценностей с компанией. А вот зрелые соискатели (от 35 до 44 лет) скорее других готовы перейти к конкурентам, если узнают, что в новой компании меньше бюрократии и более демократичная атмосфера.

При каких условиях вы бы согласились прямо сейчас уволиться из своей компании и перейти в другую? Рэнкинг по возрасту, 2025 год:

Лет

Если

предложат

зарплату

существенно

выше моего

текущего

заработка

Если

пред-

ложат

карьер-

ный

рост

Если

миссия,

культура

или

ценности

новой

компа-

нии

будут близки

мне

Если в

Компании

будет

демокра-

тическая

атмосфера

и минимум

бюрократии

Если

предложат

более

привле-

кательный

соцпакет

Уйду в

любом

случае,

меня не

устраивает

текущая

 работа или

компания

Другое

18-24

69%

42%

24%

17%

16%

20%

4%

25-34

69%

42%

24%

16%

18%

20%

4%

35-44

71%

33%

22%

19%

16%

18%

5%

45-54

65%

18%

20%

16%

14%

22%

4%

55 и

старше

56%

10%

20%

21%

11%

23%

7%

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