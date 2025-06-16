Почему мурманские работники начнут искать работу прямо сейчас: кроме высокой зарплаты людей заставляет уволиться отсутствие карьерных перспектив и культура в компании
Опрос hh.ru, проведенный в 2025 году, показал, что лишь 19% опрошенных местных жителей полностью удовлетворены своей работой и ставят 5 баллов из 5 уровню удовлетворенности. При этом ещё сразу 32% ставят только 3 балла из 5. Таким образом, уровень удовлетворённости местного населения их работой сейчас в среднем на 3,4 балла или «на троечку».
При этом стало также известно, по каким причинам жители готовы бросить свою работу прямо сейчас и перейти работать, например, к конкурентам.
Чаще всего работники из Мурманской области готовы бросить свою текущую работу и приняться рассмотрение оффера даже от компании-конкурента, если им предложат зарплату существенно выше текущего заработка – так ответили сразу 74% респондентов. На втором месте по частотности, почему люди бросят текущую работу и выйдут на рынок труда – карьерный рост, из-за него готовы начать поиск работы больше трети опрошенных (37%). На третьем – если миссия, культура и ценности новой компании будет более близки соискателю (26%).
Ещё 13% респондентов готовы покинуть своё рабочее место, если в компании будет демократическая атмосфера и минимум бюрократии, а 10% переманит в другую компанию более привлекательный соцпакет.
Интересно, что 18% мурманских трудящихся настолько раздражены своей текущей работой, что готовы бросить всё и уволиться прямо сейчас (наглядно на диаграмме).
Среди вариантов ответов, которые вошли в пункт «Другое»:
- Близость к дому, хороший коллектив, высокая з/п
- Будет бронь
- будет грамотное руководство в компании, корпоративная культура и понятные ценности, соблюдение принципов менеджмента
- График
- Если будет возможность работать удаленно по гибкому/свободному графику
- Если буду работать под руководством уже знакомого мне руководителя по предыдущим компаниям, если знаю его лично и он меня устраивает.
- Если будут адекватные клиенты
- Если компания даст жилье в собственность
- Если предложат более удобный график, зарплату существенно выше, чем сейчас, интересную работу и отличный коллектив
- Если предложат деятельность, соответствующую моему образованию и квалификации
- Если работа будет интереснее и активнее
В разрезе возраста тоже есть важная информация по работникам. Так, ради увеличения заработка начнут поиски работы прямо сейчас респонденты 35-44 лет (сразу 71% представитель этого возраста). Ради карьерного роста сменят работодателя зумеры и миллениалы (по 42%). Для этих же категорий работников важно совпадение ценностей с компанией. А вот зрелые соискатели (от 35 до 44 лет) скорее других готовы перейти к конкурентам, если узнают, что в новой компании меньше бюрократии и более демократичная атмосфера.
При каких условиях вы бы согласились прямо сейчас уволиться из своей компании и перейти в другую? Рэнкинг по возрасту, 2025 год:
|
Лет
|
Если
предложат
зарплату
существенно
выше моего
текущего
заработка
|
Если
пред-
ложат
карьер-
ный
рост
|
Если
миссия,
культура
или
ценности
новой
компа-
нии
будут близки
мне
|
Если в
Компании
будет
демокра-
тическая
атмосфера
и минимум
бюрократии
|
Если
предложат
более
привле-
кательный
соцпакет
|
Уйду в
любом
случае,
меня не
устраивает
текущая
работа или
компания
|
Другое
|
18-24
|
69%
|
42%
|
24%
|
17%
|
16%
|
20%
|
4%
|
25-34
|
69%
|
42%
|
24%
|
16%
|
18%
|
20%
|
4%
|
35-44
|
71%
|
33%
|
22%
|
19%
|
16%
|
18%
|
5%
|
45-54
|
65%
|
18%
|
20%
|
16%
|
14%
|
22%
|
4%
|
55 и
старше
|
56%
|
10%
|
20%
|
21%
|
11%
|
23%
|
7%