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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.20 15:34

Почему ПАО «ТГК-1» «плачет»?

ПАО «ТГК-1» публикует антирейтинг управляющих организаций в сфере ЖКХ – должников за тепло. По состоянию на 1 марта текущего года общий размер просроченной дебиторской задолженности за тепловую энергию перед ПАО «ТГК-1» достиг 9,4 млрд рублей, из них задолженность исполнителей коммунальных услуг составляет 7,4 млрд рублей. Рост задолженности с начала года этой категории потребителей составил 4,6%.

«Долги за поставленную тепловую энергию на фоне снижения текущих платежей представляют угрозу для стабильного теплоснабжения потребителей», — отметил директор дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» Сергей Лапин.

В Апатитах и Кировске Мурманской области среди злостных неплательщиков — ООО «Управляющая организация Хибиногорск» (1,4 млн рублей), ООО «Управляющая организация «Кировск» (3,4 млн рублей), ООО «Управляющая организация «Апатиты» (19,5 млн рублей), ООО «УК «Наука» (28 млн рублей), ООО «УК Академическая» (24,1 млн рублей), ООО «УК «Жемчужная» (57,2 млн рублей), ООО «Кировский Жилсервис» (43,8 млн рублей), OOO «Имандра» (0,33 млн рублей).

В отношении директора УО «Кировск» Лангового А.Ю. возбуждено уголовное дело по факту уклонения от оплаты тепловой энергии.

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