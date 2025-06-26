Почему работодатели не отвечают соискателям на их отклики? Разбор hh.ru

Эксперты hh.ru собрали топ-10 причин, почему работодатели не отвечают на отклики соискателей. В основе анализа – мнения опытных HR-специалистов.

Резюме не соответствует вакансии

Кандидат откликается «на всё подряд», но его опыт не релевантен. HR сразу видит это несоответствие и скорее всего либо пропустит резюме и ответит на отклик, или сразу пришлёт отказ.

Шаблонное сопроводительное письмо

Фразы в сопроводительном письме вроде «высокоорганизованный командный игрок» без конкретики — красный флаг для HRа. Лучше написать несколько строк о том, почему именно вы подходите компании и лучший кандидат, чем копипастить шаблоны.

Автоматический скрининг

Компания действительно может настроить автоматический отсев по ключевым словам. Чаще всего это случается в вакансиях на популярные профессии, которые могут получать более 1-1,5 тысячи откликов, например, на ряд ИТ-профессий. Поэтому, если в резюме нет нужных ключевых слов или, наоборот, есть слова, по которым отсеивают отклики на вакансию, то его скорее всего не увидит живой человек, так как резюме не пройдёт отсев.

Перегруженность HR

Рекрутеры и HR-специалисты могут быть действительно сильно перегружены работой, ведь они ведут не только первичные собеседования и отбирают резюме, а также отвечают на отклики, но и ведут ещё массу других задач.

На одну вакансию могут приходить сотни, а то и тысячи откликов. Физически невозможно ответить каждому, особенно если кандидат «не в топе».

Нечитаемое резюме

Отклик, возможно, не получен, если резюме – это сплошной текст без структуры, а ещё имеет странные шрифты, отсутствует фото и др. Такое резюме просто не станут разбирать.

Кандидат игнорирует требования

Если в вакансии чётко указано «Требуется опыт от 3 лет», а у соискателя — 6 месяцев, то скорее всего HR не станет тратить время на заведомо неподходящих кандидатов.

Неудачное время отклика

Может случиться так, что вакансию уже закрыли, то есть работника уже нашли, но не успели снять объявление. Или отклик от соискателя пришёл тогда, когда компания уже выбрала нужного кандидата. Также не стоит забывать, что лучше всего откликаться на вакансии в рабочее время. Если откликнуться на выходных, то есть вероятность, что ваш отклик будет «погребен» под массой других, которые придут уже в рабочее время.

Подозрительные детали

Частая смена работы, пробелы в стаже без объяснений — это настораживает, и HR может предпочесть не углубляться в такое резюме.

Некорректные контакты

Опечатки в email или нерабочий номер телефона. HR может пытаться связаться, но из-за ошибок в контактах это может быть безуспешно.

Кандидат просто не подошёл

Даже если резюме хорошее, может найтись кто-то с более подходящим опытом или ожиданиями по зарплате.

«Практика показывает, что HR-специалисты и рекрутеры всё-таки ценят время кандидатов. Но если соискатель не получил ответа сразу после отклика на вакансию — это не всегда значит ответ: «Нет». Иногда вакансия может быть заморожена, или ответ задерживается, например, из-за того, что рекрутёр может находиться в другом часовом поясе. В таком случае кандидат всегда имеет право вежливо написать о своём отклике повторно через 1–2 недели», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.