Почему россияне ищут другую работу: не устраивает руководство, нет карьерного роста, выгорание, но на первом месте — низкая зарплата

Низкая зарплата — основная причина поиска новой работы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения.

Удержание — тренд ближайших лет. В условиях кадрового голода адаптация новичков обходится работодателям слишком дорого. Понимать, почему компания теряет кадры, сейчас важно, как никогда.

Низкая зарплата является основной причиной смены работы — именно из-за недовольства размером заработка 44% работающих ищут новое место, не увольняясь со старого.

Каждый двенадцатый сотрудник (8%) вышел на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, ещё столько же — из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 6% работников, ещё 4% не устраивают условия труда. По 3% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удалённость работы от места жительства.

2% указывают в качестве причины желание перейти на более удобный график или удалённый формат, столько же начинают поиск работы из-за ожидания сокращений на текущем месте.

Среди прочих не столь популярных мотивов называлось наличие на работе штрафных санкций (хотя это и незаконно), конфликты в коллективе, монотонность обязанностей, разочарование в выбранной профессии и прочее.

Время проведения опроса: 24 марта — 3 апреля 2025 года.