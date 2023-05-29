«Почему вы ушли с прежней работы?», или Как не стоит отвечать на этот вопрос

Этот вопрос — один из самых нелюбимых у соискателей и самых любимых у рекрутеров. Эксперты hh.ru подготовили материал, рассказывающий, как лучше отвечать на такой вопрос, особенно, если на предыдущей работе были проблемы.

На собеседовании могут поинтересоваться причинами увольнения не только с последней вашей работы, но и со всех предыдущих, указанных в резюме. А если вы работаете сейчас, то будьте готовы не только к вопросу «Чем вас привлекла наша вакансия?», но и к вопросу «Почему вы в поиске — что вас не устраивает на нынешнем месте?».

Как не стоит отвечать на вопрос: «Почему вы решили поменять работу?»

«Невозможно работать в этом гадюшнике! Одни сплетники и лентяи!»

Даже если вам действительно не повезло с коллегами, а культура общения в компании оставляла желать лучшего, не надо сообщать об этом прямолинейно. Во-первых, потенциальный работодатель не знает, насколько ваша оценка объективна. Во-вторых, слушая ваш ответ, рекрутер подумает, что однажды вы начнёте рассказывать нечто подобное о том месте, куда устраиваетесь сейчас. Как можно. «В коллективе, к сожалению, сложилась нездоровая атмосфера, и это серьёзно осложняло работу». Но так стоит говорить, только если это не ваши фантазии, из компании действительно то и дело сбегали сотрудники (рекрутёр может разузнать по своим каналам), лично вы к образованию такой атмосферы непричастны, а стали её заложником (о вас ведь тоже могут спросить ваших экс-коллег

«Денег там мало платили. Да ну, за такие копейки горбатиться!»

Разумеется, труд должен оплачиваться достойно. Но что скрывать — все работодатели мечтают о сотрудниках с «горящими глазами», которые работают не только ради денег, но и от души. Даже если речь не о творческой работе, а о торговле кондиционерами, например. Кандидатов, которые готовы «переметнуться» ради прибавки в 5–10% от их прежней зарплаты, стараются избегать. Как можно. Если зарплата была не просто ниже, чем вам хотелось бы, а ниже рыночного уровня для ваших специальности, должности и региона и ваш работодатель, об этом стоит упомянуть.

«Регулярно приходилось перерабатывать! А я не из железа!»

Разумеется, вы не обязаны без доплат работать каждый день до ночи, посвящать работе выходные и отказываться от полноценного отпуска. Но постоянные переработки — довольно скользкая причина для увольнения. Как интервьюеру понять: на вас действительно повесили слишком много обязанностей или вы просто не справлялись с вполне обычным объёмом. Как можно. «Мой функционал был рассчитан минимум на двоих, мой шеф это понимал, но компания, к сожалению, за столько-то времени не смогла найти ресурс, чтобы расширить штат». Ещё один уважительный вариант: вы долгое время мирились с огромным объёмом работы, потому что вас это устраивало, но теперь у вас изменились обстоятельства (например, семейные), а на прежней работе нет возможности перестроиться на нормальный режим.

«Я не собираюсь ждать повышения годами!»

Здоровые амбиции — это хорошо. Но только если они выросли не на пустом месте. Человек, который «ждёт повышения», но не может объяснить, почему, выглядит странно. Как можно. «Я перерос(ла) свой привычный функционал, но там не было возможностей ни для роста вверх, ни для участия в смежных проектах». Но надо понимать, что этот ответ уместен, только если вы проработали в той компании по крайней мере пару лет и действительно можете похвастаться результатами.

«Ой, там был такой бардак!» («Такое болото!»)

Да, бывают такие организации, из которых хочется убежать, едва там очутившись. Но если вы отработали там довольно долго, то вас непременно спросят, почему же вы не ушли сразу, как только поняли, что там «всё ужасно». Не сможете — вас заподозрят в лукавстве. Как можно. «Мне хотелось более творческого и менее формального подхода к работе, я люблю эксперименты, а мои бывшие коллеги этих стремлений не разделяли, и я нашла компанию единомышленников». Это вполне уместное объяснение, если вы переходите из крупной компании в маленький стартап, из госструктуры — в бизнес и так далее.

«Шеф был самодур, всех третировал... Как с таким работать?!»

О бывшем начальнике — или хорошо, или никак. Даже если он действительно — крайне токсичная личность, об этом знает весь профессиональный круг, а вас до сих пор трясет при одном воспоминании о нем. Ничего не поделаешь — профессиональную этику никто не отменял. Как можно. «Я обычно неплохо лажу с людьми, но здесь был исключительный случай — мы не сработались с бывшим шефом».

Ещё несколько достойных причин увольнения

Смена команды. Бывает, у компании меняются собственники или топ-менеджеры и это сопровождается постепенной заменой команды — новые руководители приводят своих, а «ветеранов» не воспринимают. С этим явлением все знакомы, так что вам достаточно будет кратко пояснить, что произошла смена топ-менеджмента и в компании всё сильно изменилось.

Компания не сдержала обещаний. Тоже, к сожалению, история, многим знакомая. Она хорошо объясняет причину недолгой работы на одном месте: например, обещали одну зарплату, а по факту она оказалась другой, вы имели в виду оформление по трудовому договору, а вам предложили подряд и черную зарплату, или рабочие обязанности в реальности сильно отличались от того, о чем договаривались. Но правило «меньше эмоций и осторожнее в формулировках» действует и в этом случае.

По личным обстоятельствам. На самом деле это одна из самых частых причин увольнения. И рекрутеры об этом прекрасно знают. Чтобы пояснить, что действительно были личные обстоятельства, озвучьте их, например, связи с переездом вам стало очень неудобно добираться до работы.

Разошлись в видении дальнейшего развития. Это причина, которую довольно часто называют уволившиеся руководители любого уровня, от линейных до высшего менеджмента. Действительно, так бывает: вы видите одну стратегию развития компании или отдела, бизнеса, а вышестоящий руководитель — совсем другую. Ваш экспертный уровень не позволяет вам становиться проводником чужих идей, с которыми вы не согласны.

Вам сделали интересное предложение. Попросту — вас схантили, хотя вы не искали на тот момент работу (новый работодатель сам вас нашел). Но тут придется объяснить, чем вас так привлекло то предложение. Лучше говорить о более интересных задачах, чем о зарплате. Помните, что тех, кто соблазняется незначительными прибавками, предпочитают избегать.

Вы узнали о вакансии в компании мечты. Вас всё устраивало на прежней работе, и вы не искали новую, но случайно узнали о вакансии в компании, в которую давно мечтали попасть.