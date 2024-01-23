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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.24 12:45

«Почему я люблю маму?» - январский конкурс с весенним настроением провели в торговом порту

Молодёжный совет Мурманского морского торгового порта решил выяснить, почему же мы любим своих мам. Видеоконкурс так и назвали «Почему я люблю свою маму?».

Участниками конкурса стали дети сотрудников предприятия. Работы были настолько трогательные, что жюри было очень сложно выбрать победителей, так как каждый из нас очень любит свою маму. Но ведь все мамы разные, а, значит, и любить их можно по-разному.

«Признаюсь честно, все члены жюри плакали от умиления во время просмотра конкурсных работ. Определиться было действительно очень сложно. Поэтому мы решили, что каждый – хорош по-своему», - рассказала председатель Молодежного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Ребят наградили в номинациях «Мисс очарование», «Самое проникновенное исполнение», «Настоящий джентльмен», «Мисс артистичность», «Самая творческая семья», «Мы - твоё отражение», «Самый креативный сюжет», «Мама - мой источник вдохновения», «Мамина любовь в квадрате», «Мисс очарование» и «Мамина опора».

Мальчишки рассказывали, как помогают своим мамам и ходят с ними на рыбалку, а девчонки расточали нежности. Но самое замечательное, что в конкурсе не было проигравших – мамы были растроганы от проникновенных признаний, а юные северяне получили награды и дипломы.

Во время торжественного награждения в стенах музея истории ММТП ребята вручили своим мамам цветы и все собравшиеся пришли к выводу, что нужно как можно чаще признаваться в любви тем, кому мы обязаны своей жизнью.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253980%2Falbum-149919532_300654314%2Frev

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