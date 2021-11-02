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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 13:45

Почётная награда – Молодёжному совету ММТП

В Сочи состоялся юбилейный XV Слёт молодых специалистов «ЕвроХима». Как отметили организаторы, в этом году мероприятие приобрело ещё больший масштаб и стало территорией развития для 200 участников из Бельгии, Бразилии, Литвы, Казахстана, России и Швейцарии. В числе гостей форума были представители советов молодежи компаний «СУЭК», «НТК», «СГК», в том числе Молодёжного совета АО «Мурманский морской торговый порт», которая представила молодёжные советы «Национальной транспортной компании».

Официальное открытие слёта состоялось во время выступления главного исполнительного директор Группы «ЕвроХим» Владимира Рашевского, где он рассказал о достижениях компании и предстоящих планах, стратегии и задачах. Насыщенная программа включала деловой форум и научно-техническую конференцию. Для участников были проведены деловые игры и обучающие тренинги.

В рамках форума состоялось награждение команд-участников за проводимую работу. Молодёжный совет АО «ММТП» был отмечен за победу в номинации «За активную жизненную позицию, вовлеченность в общественную жизнь коллектива». Награду вручал директор по персоналу АО «НТК» Олег Василевский.

«Когда каждый из нас участвует в социально значимых акциях, то не думает о наградах и благодарностях. Нами движет стремление приносить помощь тем, кто в ней нуждается. Это в полной мере относится к активистам Молодежного совета Мурманского морского торгового порта. И когда эта работа получает такую высокую оценку и признание, то мы понимаем, что нас поддерживают на самом высоком уровне, а у ребят вырастают крылья и появляется желание и дальше работать, приносить пользу», - сказала Светлана Рудакова.

Молодёжный совет АО «ММТП» объединяет молодых представителей предприятия. Они участвуют в социально значимых акциях, оказывают благотворительную помощь, помогают молодым ребятам найти свой путь в жизни.

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