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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.21 16:00

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено преподавателю Мурманского международного лицея

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Указом Президента РФ В.В. Путина присвоено преподавателю Мурманского международного лицея Александре Еремеевой.

Вот уже более полувека легенда мурманской педагогики, учитель высшей квалификационной категории Александра Ивановна Еремеева преподаёт немецкий язык. Изучение материала происходит в контексте освоения культуры Германии, Австрии, Швейцарии, учащиеся знакомятся с историей, литературой, музыкой, изобразительным искусством этих стран.

Ученики Александры Ивановны ежегодно занимают призовые места в предметных олимпиадах, конкурсах и иных интеллектуальных состязаниях. С 2015 года 23 человека стали победителями и призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, шесть человек – победителями и призёрами регионального этапа.

Александра Еремеева более 15 лет руководит школьным театром. Является автором пьес, режиссером, организует работу по созданию декораций и костюмов. Театральный коллектив «Искорка» Мурманского международного лицея под руководством Александры Еремеевой неоднократно становился победителем Международного фестиваля театральных коллективов на немецком языке. В 2019 году «Искорка» завоевала Гран-при фестиваля.

В 2018 году Александра Еремеева стала победителем конкурсного отбора и получила грант на обучение в Германии по программе Гете-института для учителей, осуществляющих преподавание немецкого языка как второго иностранного.

Труд Александры Еремеевой отмечен многочисленными благодарностями и грамотами органов власти и общественных организаций. Присвоение почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» – высокая и справедливая оценка многолетней самоотверженной работы талантливого педагога, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

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