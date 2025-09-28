Почётному гражданину Мончегорска Ивану Матыцину открыли памятную доску

Торжественное мероприятие прошло на проспекте Металлургов, дом 20, где жил Иван Андреевич.

Иван Андреевич Матыцин родился 19 января 1929 года в Сараевском районе Рязанской области в крестьянской семье. В 1933 году его отец перевёз свою семью на Кольский полуостров.

После окончания Мончегорского политехникума Иван Андреевич был направлен на комбинат «Североникель», на рудник «Ниттис – Кумужье». В 1949 году он был назначен мастером, а 1952 году его выдвинули в начальники смены, через год назначили техническим руководителем, а в 1954-ом в 25 лет Иван Андреевич стал начальником шахты №1, а в 1974 году – заместителем генерального директора объединения «Никель», в которое входили комбинаты «Североникель» и «Печенганикель». «Комбинат — это вся моя жизнь», – говорил Иван Андреевич о родном предприятии.

Потом был выбран председателем исполкома горсовета (сейчас это должность главы города). При Иване Андреевиче был окончательно заасфальтирован Мончегорск, памятник покорителям Монче-Тундры переехал в начало проспекта Металлургов, на площади Революции появился памятник Ленину. Были построены два микрорайона – Монча и набережная Климентьева.

За свой многолетний труд Иван Андреевич Матыцин удостоен высоких наград. Среди них орден Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медаль «За трудовую доблесть», звание «Народный герой». Решением Совета города Матыцину Ивану Андреевичу было присвоено звание «Почётный гражданин города Мончегорска».

«Мы открываем мемориальную доску Ивану Андреевичу Матыцину. Выдающемуся человеку, Почётному гражданину, руководителю с большой буквы, руководителю легенде. Это наша с вами дань памяти, уважения и признательности великому человеку, который оставил, безусловно, неизгладимый след в истории нашего города. Он навсегда будет вписан в страницы города трудовой доблести Мончегорска», – отметила председатель Совета депутатов Ольга Островецкая.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/531638/#&gid=1&pid=1