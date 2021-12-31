Почётные доноры будут получать региональные компенсации за коммунальные платежи

С 1 января 2022 года в соответствии с законом Мурманской области от 17.03.1997 № 50-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки донорам крови и (или) ее компонентов в Мурманской области» устанавливаются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, награжденным знаком «Почётный донор России» или «Почетный донор СССР».

Размер ЕЖКВ составит 1500 рублей.

Постановлением правительства Мурманской области установлены правила предоставления денежной выплаты.

Донорам, состоящим на учёте в учреждениях социальной поддержки в качестве получателей, денежная выплата будет предоставляться без подачи заявления.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, денежные выплаты будут перечисляться на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях на территории Мурманской области, операции по которым осуществляются с использованием национальной платежной системы «МИР», либо через филиалы Акционерного общества «Почта России» по месту проживания получателя на территории Мурманской области.