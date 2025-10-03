Слоган «Мурманск — столица русской Арктики» зарегистрирован в качестве товарного знакаМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Почётных граждан города-героя поздравили со 109-летием Мурманска и подарили им концерт

В деловом центре «Арктика» состоялся торжественный прием, организованный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и временно исполняющим полномочия главы Мурманска Иваном Лебедевым для почётных граждан региона и города, а также кавалеров Знака отличия «За заслуги перед Мурманской областью».

«Эта встреча стала доброй традицией, которая объединяет тех, чьи имена вписаны в историю города-героя Мурманска и всей Мурманской области. После выступления Президента России на Международном арктическом форуме в марте этого года мы получили официальное подтверждение статуса Мурманска как столицы Русской Арктики. Но дело не только в званиях. Наш город и край исторически играют ключевую роль для всей страны. От основания порта и железной дороги до героического подвига моряков Северного флота и тружеников тыла в годы войны — каждый этап развития доказывает стратегическое значение региона. Сегодня, в непростых международных условиях, значение незамерзающего глубоководного порта, открывающего прямой выход в Мировой океан, возросло многократно. Мы видим, как город преображается: появляются новые производства, модернизируется инфраструктура, активно ведется жилищное строительство и благоустройство. От всей души поздравляю вас с наступающим Днём города. Огромное спасибо каждому из вас за личный вклад в развитие Мурманска и всей области. Ваша мудрость, опыт и активная жизненная позиция бесценны. И очень важно, что своим примером вы показываете: на Севере можно и нужно жить!», — обратился к присутствующим Андрей Чибис.

В мероприятии также приняли участие сенатор РФ от Мурманской области Людмила Круглова и депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, которые также обратились со словами благодарности к почётным гражданам и поздравили их со 109-летием заполярной столицы.

С приветственным словом к гостям обратился врип главы города Мурманска Ивана Лебедева.

«В зале сегодня собрались люди, которые внесли огромный вклад в развитие города-героя и всей Мурманской области. Хочу сказать вам слова благодарности за ваше неравнодушие и преданность любимому делу. Вы продолжаете передавать бесценный опыт и знания. От всей души поздравляю вас с наступающим Днём города, желаю здоровья и как можно больше добрых, теплых эмоций. С праздником!», — отметил он.

Далее гостей ждала яркая творческая программа с выступлениями коллективов Кольского Заполярья, а также артистов Белорусского государственного академического музыкального театра.

Завершился приём неформальным общением губернатора и руководства города с почётными гражданами, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554512/#&gid=1&pid=18

