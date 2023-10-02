Почётным гостем фестиваля «Капитан Грэй» в Мурманске станет автор хитов «Любэ» Александр Шаганов

В рамках всероссийского литературного фестиваля «Капитан Грэй» в Мурманске выступит известный поэт-песенник Александр Шаганов – автор текстов большинства хитов группы «Любэ» и многих других знаменитых исполнителей и коллективов. Он станет экспертом на семинарах фестиваля и впервые даст сольный концерт в Мурманской области.

XIII фестиваль «Капитан Грэй» в Мурманске по традиции соберёт более сотни лучших литераторов и талантливых авторов-исполнителей со всей России. Участников ждут концертные выступления, встречи с читателями, экскурсии по региону и творческие мастерские, где работы участников будут рассматривать признанные мастера-эксперты со всей страны: Алексей Витаков (Москва), Нина Ягодинцева (Челябинск), Светлана Чураева (Уфа), Алексей Маментьев (Москва), Дмитрий Мурзин (Каменск-Кузнецкий) и другие. Лучшие авторы тринадцатого «Капитана Грэя» получат рекомендации на участие в других всероссийских фестивалях страны, будут опубликованы в известных литературных журналах.

Новшеством фестиваля станет большое количество мероприятий и обширная география. В программе творческие выступления, творческие вечера и презентации, которые пройдут на различных площадках от Оленегорска до Териберки с участием гостей фестиваля.

Также впервые в программе – литературно-образовательный форум «Молодой Пушкин на Мурмане» для работников учреждений культуры и образования, где ведущие эксперты и активисты литературного процесса из разных регионов поделятся с заполярными коллегами опытом проведения мероприятий. На форум подали заявки более 50 человек со всей области.

Уже второй год параллельно с фестивалем пройдёт региональная литературная школа для одарённых детей «Полярная Звезда», организованная Центром образования «Лапландия». Наставниками заполярных школьников станут эксперты фестиваля со всей страны.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках «Капитана Грэя», посвящённого в этом году 85-летию Мурманской области, традиционно состоится Арктический поэтический пленэр и ряд других ярких событий. Одним из них станет церемония открытия фестиваля с участием Александра Шаганова и экспертов фестиваля – известных поэтов и прозаиков, авторов-исполнителей из разных уголков России. Она состоится 5 октября в 19.00 в Центре современного искусства «21А», 6 октября там же в 19.00 пройдёт музыкально-поэтический вечер «Девушка с яблоком» с участием известного музыканты и автора перфомансов Mihael Smedsen.

Сольный концерт Александра Шаганова состоится в Кольском районном центре культуры (г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 7) 7 октября в 14.00. Как планируется, известный автор примет участие и в концерте в честь Дня города Мурманска на главной площади столицы Заполярья 7 октября.

В нынешнем году «Капитан Грэй» поддержан региональным грантом для НКО на культурные проекты. Форум-фестиваль проводится в рамках Межвузовского литературного форума имени Н.С. Гумилёва «Осиянное слово», всероссийского фестиваля авторской песни «Покровский собор» и Содружества литературных фестивалей России. Учредитель фестиваля – Мурманское отделение Союза писателей России при поддержке министерства культуры Мурманской области и Мурманской областной научной библиотеки.

Полная программа фестиваля, новости и другая информация доступны в группе форума в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru