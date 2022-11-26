В последнее воскресенье ноября в России празднуют День матери. Накануне в областном Дворце культуры им С.М. Кирова глава региона Андрей Чибис поздравил заполярные семьи, вручив им почётные знаки Мурманской области «Материнская слава», а также памятные адреса губернатора Мурманской области.

«Сегодня мы поздравляем любимых мам. С особым почтением мы говорим слова благодарности матерям защитников нашей Родины, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Хочу пожелать вам, чтобы любовь, силы, эмоции, которые вы отдаёте своим детям, всегда сполна возвращались к вам. Нет светлее чувства, чем материнская любовь. И нет важнее дела, чем материнство. Низкий вам поклон за ежедневный труд и то тепло, которое вы отдаёте в этот мир через своих детей. Здоровья вам, вашим семьям и вашим замечательным детям! С праздником!», – обратился к участникам праздника губернатор Андрей Чибис.

Почётным знаком Мурманской области «Материнская слава» в 2022 году награждены 6 многодетных мам из Мурманска, Оленегорска, Заполярного, Спутника и Алакуртти. Виктория Гусева, Кристина Кораблева, Александра Кулида, Марина Курбатская, Юлия Николаева и Виктория Овчинникова – каждая мама воспитывает четверых и более детей. За особый вклад в реализацию региональной семейной политики вместе с наградами они получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Ежегодно матерям, награжденным знаком «Материнская слава», предоставляется региональная единовременная выплата к Международному дню семьи в размере 5 тысяч на каждого ребёнка.

На праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню матери, памятными адресами губернатора Мурманской области поощрены 22 многодетные семьи, а две многодетные пары получили благодарственные письма Мурманской областной Думы за ответственное отношение к сохранению семейных ценностей. В завершении торжественной церемонии награждения на сцену вышла семья Анфисы и Алексея Агеевых из Оленегорска, которая была отмечена Памятным знаком победителя Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».

После гостей мероприятия ждал праздничных концерт от исполнителей и коллективов ДК им. С.М. Кирова и Центра досуга и семейного творчества.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в преддверии Дня матери губернатор Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым в Мурманской области появилась новая мера поддержки многодетным семьям. Так, единовременную выплату в 1 миллион рублей получат северяне, в семьях которых одновременно родилось трое и более малышей.

Фото: https://gov-murman.ru