Почётными грамотами и благодарностями губернатора Мурманской области отметили лучших сотрудников СМИ, а более 50 заполярных журналистов стали лауреатами областных конкурсов «Север помнит» и «Север на уровне сердца» памяти Н.А. Бакшевникова

Вчера в рамках традиционного Форума СМИ Мурманской области наградили лучших работников СМИ по итогам 2020 года. Глава региона Андрей Чибис поблагодарил всех за мастерство и профессионализм и поздравил с наступающими новогодними праздниками.

Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждена специальный корреспондент группы корреспондентов службы программ телевидения и радиовещания ГТРК «Мурман» Елена Белкина. Благодарности Губернатора Мурманской области получили четыре работника СМИ региона: главный редактор регионального приложения «АиФ на Мурмане» Александра Михова, телеоператор «Арктик-ТВ» Андрей Карабань, редактор оперативной службы областной газеты «Мурманский вестник» Сергей Юдков и главный редактор информационного агентства «Би-порт» Максим Жаравин.

Благодарностью губернатора Мурманской области награжден коллектив редакции ГТРК «Мурман». Более 60 лет профессиональная команда телерадиокомпании – журналисты, режиссеры, операторы – ежедневно рассказывает северянам о самых важных и ярких событиях Кольского Заполярья. Мастерство авторов программ высоко отмечено членами экспертной комиссии областных журналистских конкурсов.

Также Благодарность губернатора Мурманской области получил творческий коллектив «Большого Радио» – крупнейшей станции за Полярным кругом. Её потенциальный охват слушателей составляет более 500 тысяч человек. Радиоканал ежедневно обеспечивает 24 часа собственного вещания, транслирует сигнал в Мурманск, Североморск, Колу, Мурмаши, Верхнетуломский, ЗАТО Александровск, Мончегорск, Оленегорск и Заполярный.

Главой региона отмечена и деятельность коллектива газеты «Кировский рабочий», которая отпраздновала 22 декабря 90 лет со дня выхода первого номера и заслужила популярность и авторитет у читателей. Муниципальное издание также получило Благодарность губернатора Мурманской области.

Ряд работников СМИ региона удостоен Благодарственных писем губернатора Мурманской области:

Эльвира Серга, собственный корреспондент ТАСС по Мурманской области;

Татьяна Куфенко, продюсер ООО «Северо-Западное вещание» («ТВ-21»);

Мария Руденко, корреспондент газеты «Заполярная руда»;

Елена Давитян, корреспондент ООО «МУРМАН МЕДИА» («Большое радио»);

Татьяна Баронская, главный редактор информационного агентства «Nord-News»;

Мария Савохина, корреспондент отдела телерадиовещания ООО «Телесеть» («Народное ТВ Хибины»);

Максим Голямин, шеф-редактор ООО «Правовая гильдия» («Арктик-ТВ»);

Алексей Набокин, оператор ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда»;

Сергей Корнаков, телеоператор ГТРК «Мурман»;

Игорь Агеенко, руководитель корреспондентского пункта ТК «Россия 1» в Мурманске;

Галина Минакова, главный редактор Объединенной редакции ООО «Телесеть»;

Игорь Громов, старший корреспондент ежедневной областной газеты «Мурманский вестник»;

Дмитрий Афиногенов, руководитель сообщества «Регион 51» в социальной сети «ВКонтакте».

Вчера стали известны и имена более 50 заполярных журналистов, которые стали лауреатами областных конкурсов «Север помнит» и «Север на уровне сердца» памяти Н.А. Бакшевникова. В рамках регионального онлайн-форума СМИ состоялась церемония награждения лауреатов журналистских конкурсов, организованных в 2020 году Министерством информационной политики Мурманской области.

Первый конкурс «Север помнит» приурочен к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По итогам заявочной кампании от журналистов из Мурманска, Кандалакши, Полярных Зорь, Североморска, Апатитов, Снежногорска и Терского района поступило 130 творческих работ. Авторы лучших материалов – всего 21 человек – удостоены памятных наград и денежных премий.

Ещё один конкурс – «Север на уровне сердца» посвящен памяти почетного гражданина Мурманской области, человека-эпохи, чей жизненный путь был неизменно связан с журналистикой и общественной деятельностью, Николая Александровича Бакшевникова.

«Север на уровне сердца» – именно так в декабре 2019 года предложил назвать конкурс Николай Александрович. Этой осенью он ушел из жизни. Мы решили увековечить память известного в Заполярье журналиста и воплотить его идею в жизнь. На конкурс поступило свыше 200 работ. Спасибо вам, коллеги, за активное участие, а членам жюри за работу», – обращаясь к участникам Форума, сказала и.о. министра информационной политики Мурманской области Елена Мальцева.

Видео- и радио программы, материалы, размещенные в печатных СМИ, на новостных сайтах и в сетевых изданиях были представлены в 12 конкурсных номинациях. Авторы рассказывают о судьбах выдающихся земляков, истории родного края, волонтерах Севера, профессии медицинского работника, малом и среднем предпринимательстве и о других важных темах.

Всем победителям и призёрам конкурса «Север на уровне сердца», помимо наград и премии, будет передана книга «Журналистика Кольского края XX века: попытка энциклопедического словаря-справочника». В издание 2012 года, автором которого стал Николай Бакшевников, вошли 600 статей: 450 персоналий и 150 материалов о СМИ Мурманской области.

Кроме того, по итогам 2020 года лучшие коллективы и представители муниципальных СМИ отмечены дипломами Мурманского регионального отделения «Союз журналистов России». Специальными дипломами «За самоотверженную работу в условиях COVID-19» награждены почти 70 заполярных журналистов, сообщает региональное Министерство информационной политики.