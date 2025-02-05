Почётный гражданин Мурманской области Василий Белоусов предложил создать книгу о жителях Кольского Заполярья

Вчера губернатор Андрей Чибис встретился с почётным гражданином Мурманской области Василием Белоусовым, который предложил идею создания новой книги о жителях Кольского Заполярья.

По задумке автора в печатное издание войдут ранее не опубликованные истории и записи о трудовых подвигах земляков, о которых ветеран мурманской журналистики знает не понаслышке, и может достоверно рассказать о них читателям. Речь идёт о производственных достижениях в годы СССР, о периоде перестройки и непростом выходе Кольского Заполярья из экономического кризиса после развала Советского Союза.

«Безусловно, очень важно сохранять память о современной истории Мурманской области. Сегодня развитие региона динамичное и для тех, кто интересуется становлением родного края – это будет особо ценно. Поэтому мы непременно рассмотрим ваш проект книги», – отметил глава региона.

По словам Василия Сергеевича Белоусова, сборник может стать настольной книгой для будущих поколений, связывающей прошлое, настоящее и будущее через искусство слова. Символично то, что выход издания писатель запланировал к предстоящему 90-летнему юбилею Мурманской области.

«Отрадно видеть, Андрей Владимирович, что вы действительно стараетесь, работаете на благо и процветание нашего региона. А лозунг «На Севере – жить» по-настоящему вдохновляет, он жизнеутверждающий», – подчеркнул писатель.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, предполагается, что к работе над документально-художественным произведением будут привлекать редколлегию из числа краеведов, учёных, историков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/