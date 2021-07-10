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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.21 12:00

«Почта – кровеносная система страны»: Андрей Чибис поздравил мурманских почтальонов с наступающим праздником

Во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается День российской почты. Накануне праздника губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Управление федеральной почтовой связи Мурманской области, поздравил сотрудников и познакомился с работой центрального почтового отделения Мурманска.

Непосредственно перед этим глава региона провёл рабочую встречу с новым региональным управляющим УФПС Мурманской области Александром Кочуровым. Андрей Чибис пожелал руководителю Управления успехов в работе и выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества областного правительства и Почты России.

Затем в актовом зале УФПС состоялась торжественная церемония награждения отличившихся работников почты. Благодарственных писем губернатора были удостоены начальники отделений почтовой связи Ирина Мальцева, Наталья Ляпустина и Анна Ивкова.

«Сегодня Почта России обновляется, становится современнее. Я вас благодарю за вашу работу и очень надеюсь, что динамика изменений будет ещё быстрее, - чтобы вы работали в хороших условиях, ездили на красивых машинах, чтобы имидж, репутация, бренд Почты России радовали и вас, и ваших клиентов», - сказал губернатор, обращаясь к коллективу Управления.

Андрей Чибис и Александр Кочуров погасили почтовые карточки специальным художественным штемпелем «День российской почты», после чего для губернатора была проведена экскурсия по отделению почтовой связи 183038.

«Почта – это кровеносная система страны. Сейчас почта – это не только конверты и марки, но и возможность купить продукты, оформить кредит, это новые стандарты, когда почтовая марка заменяется QR-кодом. Мы договорились, что наши ведомства тоже переведём на такую цифровую систему, чтобы меньше тратить денег налогоплательщиков на почтовые отправления. Но, главное, почта – это люди. На территории Мурманской области на почте работают почти 1500 человек, это достойный коллектив. Всех поздравляю с праздником!», - подвёл итог экскурсии Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, УФПС Мурманской области – одно из самых северных управлений макрорегиона Северо-Запад. В состав Управления входит 3 почтамта. Филиальная сеть насчитывает 152 отделений почтовой связи из них, 101 – городские отделения и 48 – сельские. Кроме того, в филиале работает 3 передвижных отделений почтовой связи, которые обслуживают отдаленные сельские поселения (десять отдаленных поселений Мурманской области с численностью населения около 2 тысяч жителей: Варзугу, Оленицу, Кашкаранцы, Кузомень, Белое Море, Ковдозеро, Песчаный, Магнетиты, станцию Лопарская и Килпъявр).

 

На данный момент численность сотрудников - 1464 тысячи человек, из которых 447 – операторы связи, 335 – почтальоны.

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