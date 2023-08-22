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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.23 14:30

Почта перестанет принимать некоторые отправления без паспорта с 1 сентября

С 1 сентября без предъявления паспорта не получится отправить «Почтой России» заказные письма, бандероли и посылки. Об этом сообщается на сайте почтового оператора 21 августа, сообщают федеральные СМИ.

Кроме того, для оплаты отправлений онлайн и возможности сдачи их без документов нужно будет подключить сервис «Простая электронная подпись».

«С 1 сентября 2023 года изменяются условия приёма регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении, появляющемся на сайте при отправлении заказных писем и бандеролей.

Соответствующее правило прописано в приказе Минцифры от 17 апреля 2023 года.

Согласно информации портала «IGuides», в случае если гражданин желает отправить заказное письмо или посылку от имени другого человека, ему потребуется предоставить оператору почты документально оформленную доверенность, помимо предоставления своего паспорта. Сотрудник «Почты России», принимающий отправление, будет обязан зафиксировать предоставленные документы путем их осмотра и внесения информации в базу данных, где они будут храниться. Важно отметить, что данная информация отсутствует на официальном сайте «Почты России», но содержится в уведомлениях, распространяемых в отделениях компании.

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