«Почта России» бесплатно доставит эксклюзивные открытки участников Арктического фестиваля «Териберка»

Участники VI Арктического фестиваля «Териберка» смогут бесплатно отправить уникальные открытки с изображенными на них местными природными и туристическими красотами. Каждую почтовую карточку можно будет погасить специально разработанным штемпелем «На Севере – отдыхать».

«Фестиваль проходит в старинном поморском селе, где суровая северная природа удивительно живописна. Специально для гостей фестиваля «Почта России» организует работу выездного пункта отправки открыток. Здесь можно выбрать почтовую карточку и поделиться впечатлениями о регионе с близкими и друзьями по всей стране», – рассказал региональный управляющий УФПС Мурманской области Александр Кочуров.

Почтовые открытки к VI Арктическому фестивалю «Териберка» вышли ограниченным тиражом. Эскизы к карточкам создала мурманский художник-иллюстратор Ника Маркова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, фестиваль «Териберка» состоится уже в эти выходные, 21-22 августа. В этом году он вошёл в культурную программу председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Оператором председательства выступает Фонд «Росконгресс».