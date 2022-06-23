Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле

На VII Арктическом фестивале в Териберке в рамках туристической выставки «MURMANSK.TRAVEL Market» Почта России организует пункт отправки эксклюзивных открыток. Фестиваль состоится 16-17 июля.

Гости фестиваля смогут бесплатно отправить сувенирные открытки в любую точку России. Открытки будут погашены эксклюзивным штемпелем «Арктический фестиваль». «Мы рады снова принять участие в таком масштабном событии и внести свой вклад в раскрытие туристического потенциала Кольского Заполярья», — отметил директор УФПС Мурманской области Александр Кочуров.

Автор красочных рисунков, представленных на открытках, — художница Варвара Леднёва.

Комитет по туризму Мурманской области напоминает, что фестиваль «Териберка» – победитель Национальной премии «События России», финалист премии Русского географического общества.

Фестиваль входит в программу культурных мероприятий Председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Подробнее о фестивале на официальном сайте http://teriberkafest.ru/.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/