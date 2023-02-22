«Почта России» изменила график работы в связи с праздниками 23 февраля и 8 марта

Отделения «Почты России» изменят график работы в связи с Днём защитника Отечества и Международным женским днём: 22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать на час меньше, а 23 февраля и 8 марта — выходной день для всех отделений, кроме круглосуточных, сообщает компания.

23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных, которые продолжат работать в обычном режиме. 22 февраля и 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час, говорится в сообщении.

В праздничные дни (23 февраля и 8 марта) почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания, а пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов. Компания отмечает, что 24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному расписанию.