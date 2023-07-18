«Почта России» отремонтирует отделения в Пушном, Туломе, Коашве и Титане

Почта при поддержке партии «Единая Россия» продолжает программу модернизации сети в Мурманской области. Это предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях области. В обновлённых отделениях можно будет подтвердить или восстановить учётную запись на портале «Госуслуги», воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови.

«Почтовые отделения станут доступнее для маломобильных жителей Мурманской области: здесь появятся пандусы, широкие дверные проёмы, кнопки вызова персонала, а также «медицинский уголок», в котором клиенты смогут самостоятельно проверить показатели здоровья. Наша задача – не просто привести в порядок почтовые отделения, а максимально расширить перечень социальных услуг и обеспечить высокий уровень комфорта для наших клиентов», – отметил директор Макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрий Серебреников.

Всего в Северо-Западном макрорегионе в 2023 году «Почта России» откроет 87 обновлённых отделений.

Как отметили в «Единой России», сегодня отделения почты являются не просто точкой коммуникации, но и важным элементом инфраструктуры, который обеспечивает доступность государственных и коммерческих услуг для населения.

«Почта всегда была и остаётся одним из важнейших каналов связи и получения информации для людей, в особенности для жителей сельской местности. Именно поэтому, одним из пунктов народной программы партии «Единая Россия» является задача обеспечить необходимыми услугами и товарами жителей отдалённых посёлков, в том числе используя возможности «Почты России». Открытие модернизированных отделений почты в отдалённых районах поможет людям получать необходимые услуги, сохранит и поддержит социальные связи и станет важным шагом в развитии инфраструктуры отдалённых районов», – уверен Рагим Галиб оглы Ахадов, региональный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в нашей области три почтамта — Апатитский, Кольский и Мурманский. На территории области действуют три передвижных почтовых отделения и 149 стационарных, из которых 103 — городские и 46 размещены в сельской местности. В областном центре услуги почтовой связи оказывают 33 почтовых отделения.

Фото: https://gov-murman.ru