Почта России поддержит развитие туризма в Мурманской области

Почта России и комитет по туризму Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве.

Цель соглашения – совместное продвижение туристической привлекательности и узнаваемости Мурманской области. Подписи под документом поставили председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев и директор УФПС Мурманской области Александр Кочуров.

«Мурманская область становится яркой точкой притяжения туристов, в том числе в разрезе событийных мероприятий. Выражаю уверенность, что подписанное соглашение станет основой нашего плодотворного сотрудничества», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Туристы со всего света преодолевают тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть глазами красоту Кольского Заполярья. Вместе с комитетом по туризму Мурманской области мы сможем многое сделать для повышения популярности региона», – отметил директор УФПС Мурманской области Александр Кочуров.

Участники торжественного мероприятия погасили конверты и марки филателистической серии «Арктическая зона Российской Федерации. Туризм».

Серия выпущена ограниченным тиражом. На художественном марочном блоке изображены остров Гукера, бухта Тихая и остров Чамп, каменные шары. Эскиз к маркам нарисовал художник-дизайнер Иван Ульяновский.

Дополнительно к почтовым маркам в обращение вышли конверты первого дня и специальный художественный штемпель. На оттиске штемпеля изображен архипелаг Земля Франца-Иосифа. Штемпель монолитный и не содержит встроенного нумератора для ежедневной смены даты гашения, так как срок действия специальных штемпелей ограничен. Конверты и открытки, погашенные этим штемпелем, обладают уникальной коллекционной ценностью.

Как сообщает региональный комитет по туризму, помимо Мурманска торжественные спецгашения в этот день состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Красноярске.