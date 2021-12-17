Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО

2021 год стал знаковым по многих смыслах: работодатели с каждым месяцем увеличивали спрос на самых разных специалистов, но поведение соискателей изменилось и больше не будет прежним. Российское законодательство по линии Трудового кодекса продолжает меняться, а самозанятые становятся реальной движущей силой экономики. Ключевые итоги 2021 года подвели эксперты HR-отрасли в рамках онлайн пресс-конференции, организованной hh.ru Северо-Запад.

Ключевые итоги рынка труда в регионах СЗФО, которые отметила Юлия Сахарова, директор hh.ru Северо-Запад:

«С начала года работодатели Северо-Западного федерального округа разместили почти 1 млн новых вакансий и это на 58% больше 2020 года. В течение всего года мы наблюдали за поведением рынка и отметили, особые периоды всплеска вакансий по сравнению с показ – они пришлись на весну в целом по России (+129%) и СЗФО (+140%). Но при этом лидером по числу и длительности спроса был Петербург: 127% вакансий в апреле к апрелю 2020, +244% в мае 2021 к маю 2020, +150% в июне к июню 2020. В топ-5 регионов-лидеров по доле спроса на работников в этом году также вошли Ленобласть, Калининградская, Архангельская и Мурманская области.

В топ-10 сфер в СЗФО, где число вакансий перевалило за прошлогодние максимумы, вошли «Продажи» (+165% прирост к 2020 году), ИТ (+175%), «Производство» (+158%) (подробно на диаграмме 1).

Вслед за ростом числа вакансий, росли и зарплаты, в особенности в наиболее востребованных профессиях. По нашим подсчетам сильнее всего прирост виден у программистов и разработчиков. В середине декабря им в среднем предлагают до 100 тысяч рублей. При этом повышенные стартовые зарплаты в ИТ-сфере уже перешли за планку в 300 тысяч рублей (подробно на диаграмме 2).

Рынок труда не просто восстанавливался в этом году, он трансформировался и приобретал новые черты: соискатели-жители СЗФО меняли свои рабочие привычки и карьерные траектории. Так, люди все больше хотят оставаться на «удаленке» и не выходить в офис на весь день. В целом пока что рынок откликается на их запрос: +162% прироста вакансий на удаленке в Петербурге за год, +168% по СЗФО и +171% по России.

Рынок испытывал серьёзную недостачу кадров, и мы говорили об этом на протяжение всего 2021 года. По итогам уходящего периода мы видим, что с начала года соискатели, не имеющие гражданства РФ, но желающие переехать в РФ ради новой работы разместили более 23 тысячи резюме, что на 1% меньше, чем в допандемийный 2019 год. Таким образом, число трудовых мигрантов, желающих переехать в Россию и в том числе в Петербург в целом равно значениям двухлетней давности, но без большого прироста по количеству, что увы не отвечает потребностям работодателей. И это видно по тому, как сильно выросло число приглашений на работу для трудовых мигрантов - за 2 года оно выросло на треть до 187 тысяч. При этом мигранты все больше уходят в востребованные профессии взамен старых: они идут в курьеры, водители, комплектовщики.

Очень важно сказать и о прогнозах рынка труда на 2022 год и среди них ключевые касаются автоматизации процессов поиска и найма персонала, а также эволюции отношений между работниками и работодателями. Мы понимаем, что следующий год принесёт нам увеличение числа предложений с гибкими формами занятости (гибкие, почасовые, проектные работы). Также понятно уже сейчас, что будет продолжать расти занятость через платформы (диджитал курьеры, водители и т. п.).

Крайне важным останется внедрение и адаптация новых сотрудников, а также обучение и проведение опросов среди сотрудников. Для этого компании будут все больше использовать направление роботизации и автоматизированные процессы. Что же касается эволюции отношений в компании, то опросы hh.ru показывают, что почти каждый второй работник (46%) испытывает стресс на работе в первую очередь из-за эмоционального выгорания и если с этим не бороться и не помогать людям, то компании получат буквально массовую «текучку» кадров. И в данном случае в 2022 году как никогда повысится роль руководителей в области управления персоналом. Теперь это больше не должно быть только головной болью HR-специалистов – за кадры и людей и в том числе их удержание и развитие нужно будет бороться всем».

Важные изменения в законодательстве в сфере труда, о которых рассказала в ходе пресс-конференции Татьяна Нечаева, юрист hh.ru:

«Начиная с 2021 года работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, но с 1 января также публиковать информацию на площадке «Работа в России». Кроме того, Роструд и HeadHunter 25 ноября заключили соглашение о сотрудничестве и обмене информацией.

В 2021 году стал активно развивать электронный документооборот (ЭДО) и теперь он может идти через портал «Работа в России» или через информационную систему работодателя. Те, кто будет устраиваться на работу впервые после 31 декабря 2021 года, будут подключены к кадровому ЭДО автоматически, если работодатель ввёл систему кадрового ЭДО. Остальные сотрудники должны дать свое согласие на кадровый ЭДО.

И в данном случае важно знать, что работодатель несет расходы на получение работником электронной подписи (в случае ее отсутствия) и ее использование. При этом нельзя оформлять электронно: акт о несчастном случае на производстве, приказ об увольнении, а также документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда (журналы/протоколы их проведения).

Важным этапом развития станет новинка в области охраны труда, которая войдет в силу 1 марта 2022 года - приоритетными станут профилактика и обеспечение безопасности на рабочем месте. Общий характер поправок, которые вступят в силу - переход от списочного подхода к персонализации политики в области охраны труда. Обеспечение СИЗ будет осуществляться с учетом имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов, а не в зависимости от профессии работника. Работодатели теперь будут обязаны учитывать микротравмы (например, небольшой порез или ожог, который получил повар в ресторане.) которые получают люди на в ходе работы. Также будет введен запрет на работу в опасных условиях труда».

В рамках пресс-конференции hh.ru данными по итогам года поделился Вильдар Гатиатуллин, руководитель коммерческого отдела YouDo Бизнес:

«Уже сейчас мы можем смело говорить, что самозанятые — это новая нефть, то топливо рынка труда, которое поможет расти экономике и даст возможность развития миллионам людей. По нашим прогнозам, в ближайшие годы число самозанятых достигнет 10–15% от всего трудоспособного населения страны. Согласно нашим исследованиям, 67% российских компаний уже сотрудничают с самозанятыми, еще 43% планируют начать в ближайшее время.

С точки зрения численности самозанятых в регионах СЗФО мы видим, что она активно растёт. Так, только за последний год их число в Петербурге выросло в 2,5 раза, он занимает первое место на Северо-Западе. На втором месте – Ленобласть (почти 44 тысячи самозанятых), на третьем месте – Калининградская область (почти 26 тысяч человек) (подробно на диаграмме 3).

В 2021 году самозанятые чаще всего выбирали профессию виртуального помощника, курьерские услуги, сферу строительства и ремонта, транспортные перевозки, область дизайна, организацию мероприятий и ИТ-сферу. К концу года очевиден и рост числа вакансий — в 3,5 раза для сотрудников складов и автоперевозчиков, для самозанятых курьеров и сборщиков заказов — в 7 раз.

Кадровый голод, вызванный последствиями пандемии, оттоком мигрантов и демографической ямой 90-х, уже сейчас задаёт тренд на 2022 год в виде количественного и качественного роста самозанятых. В условиях такой нехватки исполнителей выходом для бизнеса может стать переход на сотрудничество с временными работниками».