Почти 10 тысяч школьников Мурманской области участвовали во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности

Подведены итоги Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству. Мероприятие проходило на онлайн-платформе Учи.ру с 4 марта по 3 апреля. За месяц свои знания проверили свыше 2,4 миллиона российских школьников. Из них – 9949 учащихся из 167 учебных учреждений Мурманской области.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в этом году к олимпиаде впервые присоединились старшеклассники. Организаторы подобрали для подростков интересные и актуальные кейсы, с которыми они могут столкнуться в реальности – от организации вечеринки до противодействия мошенникам и вовлечению в дропперство.

64% участников олимпиады справились с заданием «Праздник с умом», где им необходимо было составить план мероприятия, учесть в нём расходы и грамотно распределить бюджет. Почти каждый второй смог разработать эффективную стратегию строительства объектов для получения максимальной прибыли в симуляторе «Экологичный город». А вот с блоком «Мошенники» большинству ребят пришлось непросто. Только 45% не попались в сети аферистов.

«Олимпиада помогает школьникам приобрести полезные знания – они учатся управлять финансами, оценивать риски, выбирать подходящие финансовые продукты, расставлять приоритеты и инвестировать. Выполняя задания в интерактивном формате на актуальные для них темы, ребята оттачивают навыки правильного финансового поведения. Эти знания позволят им чувствовать себя уверенно и свободно ориентироваться в денежных вопросах», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Все участники соревнования получили сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а учителя – благодарственные письма.