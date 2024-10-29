Почти 100 легкоатлетов приняли участие во всероссийских соревнованиях на призы Ларисы Кругловой

В мурманском Легкоатлетическом манеже в минувшие выходные состоялись всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. На беговые дорожки вышли порядка 100 спортсменов из Мурманской области, Республики Карелия, Санкт-Петербурга, а также Новгородской и Воронежской областей.

В этом году соревнования на призы Ларисы Николаевны Кругловой впервые проходили в статусе всероссийских. Этого удалось достичь не только за счёт участия легкоатлетов из других регионов, но и также благодаря проведению спортивного мероприятия с привлечением спортивных судей всероссийской категории.

«История этих соревнований очень давняя – проводятся они уже в 21 раз. И каждый год эти соревнования становятся точкой притяжения для самых юных спортсменов-легкоатлетов из разных уголков нашей страны. Уверена, что у этих соревнований большое будущее, потому что это по-настоящему спортивный, олимпийский праздник», – сказала глава министерства спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Среди почётных гостей соревнований были сокомандницы Ларисы Кругловой по эстафете 4х100 метров, где были завоёваны серебряные медали Олимпийских игр – Ирина Хабарова и Ольга Федорова. С напутствием к участникам забегов также обратилась вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

«Для меня Мурманск – это особый город. Здесь воевал мой дедушка с августа 1941 года до окончания боевых действий. Я с большим трепетом отношусь к этому региону и считаю, что здесь живут особенные люди. Одно из подтверждений этому – ваша землячка Лариса Круглова, которая с большой любовью относится к Заполярью и к лёгкой атлетике», – заявила Ирина Привалова.

Отдельные слова благодарности за помощь в проведении соревнований прозвучали и от Ларисы Кругловой. Как отметила серебряный призёр XXVIII летних Олимпийских игр, большую роль в организации турнира играет министерство спорта Мурманской области и лично руководитель ведомства Светлана Наумова.

«Я хочу поблагодарить всех вас за то, что сегодня есть у нас такой праздник, что в 21 раз мы встречаемся с вами, соревнуемся, побеждаем. Спасибо вам за то, что вы сделали этот турнир всероссийским. Мы будем держать этот статус», – сказала заслуженный мастер спорта Лариса Круглова

Спортсмены соревновались на дистанциях 60 и 1000 метров. Предварительно на старт вышли самые юные бегуны, для многих из которых такие соревнования стали первыми в их жизни. В перерыве между квалификационными и финальными забегами олимпийские призёры провели мастер-классы для самых маленьких спортсменов, с которыми они пробежали разминочный круг по легкоатлетическому манежу и выполнили ряд упражнений.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по результатам соревнований были разыграны 18 комплектов медалей в различных возрастных категориях. Победителями турнира стали Александр Винников, Александр Ершов, Зоя Кисилева из Республики Карелия, Дмитрий Устинов из Санкт-Петербурга, Александра Кудрявцева, Елизавета Щербинина и Алина Сиренко из Новгородской области, а также Максим Попов, Артем Басалаев, Ксения Либерова, Ксения Борзенина, Илья Бодухин, Иван Зелинский, Константин Калиновский, Даниил Степовой, Елизавета Митрофанова, Евгений Кобзева и Татьяна Виноградова, представляющие Мурманскую область.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/