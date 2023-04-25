Почти 100 мероприятий пройдёт в рамках Дней предпринимательства во всех муниципалитетах Мурманской области

В Мурманской области стартовали Дни предпринимательства – мероприятия, направленные на развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и новыми идеями в бизнес-сообществе, а также популяризации самого предпринимательства. Мероприятия приурочены к празднованию Дня российского предпринимательства 26 мая.

О запланированных событиях на оперативном совещании вчера рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Программа формировалась на основе предложений бизнес-объединений, инфраструктуры поддержки предпринимателей, центра занятости, центра социальной поддержки населения, отделения Банка России по Мурманской области и муниципальных образований региона.

«В этом году программа включает в себя порядка 100 мероприятий по 7 трекам – «Открытые инновации в Арктике», «Образовательный», «Прикладные вопросы», «Информационный», «Выставки-продажи», «Конкурсы», «Диалог власти и бизнеса». Мероприятия охватят все муниципальные образования нашего региона», – отметила вице-губернатор.

Кульминацией традиционно станет расширенное заседание Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области, которое планируется 30 мая.

Подробно о мероприятиях – на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также на Портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области в разделе «Новости».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в прошлом году в рамках Дней предпринимательства состоялось более 40 мероприятий. В том числе все муниципальные образования посетил так называемый МСП-десант, который включал в себя представителей органов власти, инфраструктуры поддержки предпринимательства, уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области и другие институты поддержки.

«Начиная с 2021 года у нас в области заработали инвеступолномоченные, в обязанности которых теперь входят и решение проблем предпринимателей, поэтому в этом году мы по аналогии с десантом проведем во всех муниципалитетах области расширенные встречи с уполномоченными», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru