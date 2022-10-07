Почти 100 работ попали в конкурсный лист международного кинофестиваля «Северный характер»

Экспертная комиссия международного кинофестиваля «Северный характер» завершила отбор фильмов для конкурса. Из 246 заявок в итоге отобрано 95 работ, среди которых есть и сериалы, и полнометражные картины различных жанров. Помимо отечественных кинолент, в этом году на фестивале представят фильмы, созданные в Иране, Индии, Кыргызстане, Казахстане и Швеции, а также киноработа из Испании, снятая совместно с Россией.

Напомним, что XIV международный кинофестиваль «Северный Характер» пройдет с 14 по 20 ноября. В этом году фестиваль посвящен теме «Притяжение севера», уникальной природе Арктики и смелым людям, живущим здесь. В программе: конкурсные и специальные показы фильмов и телепрограмм, обсуждения, мастер-классы российских и зарубежных документалистов и кинорежиссёров, медиафорум, презентации телевизионных и кинопроектов, культурная программа. На площадках фестиваля участники порассуждают о том, почему во все времена Север манил искателей приключений и романтиков.

Итоги конкурса по традиции подведёт международное жюри. Работы, признанные победителями, награждаются дипломами. Главная награда Фестиваля – «Гран-При». Решением жюри учреждаются специальные призы: «За лучшую режиссёрскую работу», «За лучшую операторскую работу», «За лучшее раскрытие темы молодёжи/детей», «За лучшее освещение темы культуры». Для мурманских авторов учреждён свой приз Центра развития кинопроизводства Мурманской области «Ближний план» – за лучшую работу кинематографистов Мурманской области. Итоги конкурса будут объявлены на Церемонии награждения победителей Фестиваля 19 ноября.

Как сообщает региональное Министерство культуры, фестиваль «Северный характер» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив, а также входит в культурную программу плана мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Фото: https://gov-murman.ru