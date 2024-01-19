Почти 1000 мурманчан приняли участие в крещенских купаниях

По традиции, купель в областном центре была организована на Семёновском озере. Безопасность обеспечивали сотрудники аварийно-спасательного отряда города, Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, на месте также дежурила бригада скорой медицинской помощи. Для удобства северян на территории возле домика «моржей» была оборудована палатка для переодевания с обогревом, установлены биотуалеты.

Как сообщает администрация города Мурманска, в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января приняли участие почти 1000 человек. По просьбам мурманчан, купель будет открыта до 12 часов 19 января.

— Поздравляю всех православных христиан с Крещением Господним! Пусть в этот светлый праздник каждый из нас найдет в своем сердце место для любви и доброты. Здоровья и благополучия! — обратился глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин к мурманчанам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26525&page=1