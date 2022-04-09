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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.22 17:00

Почти 11 миллионов посещений - подведены итоги первого месяца работы портала «Объясняем.рф»

Почти 11 миллионов посещений зафиксировано с момента запуска платформы «Объясняем.рф», созданной для информирования россиян о социально-экономической ситуации в стране. В работу над оперативной верификацией ответов вовлечены все федеральные министерства и ведомства. За прошедший месяц они дали более 130 официальных разъяснений по наиболее актуальным вопросам граждан. Первые итоги работы информационного сервиса подвели на пресс-конференции в ТАСС замглавы АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков и первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф» был запущен 1 марта правительством России для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в России и противодействия распространению недостоверной информации.

В топе наиболее популярных тем первое место занимают вопросы социальной защиты населения, это 27% от общей доли. Темы здравоохранения и образования – по 16% – на втором и третьем местах. Чуть меньше беспокоят жителей вопросы финансов, а также связи и интернета, 11% и 10% соответственно. В частности, людей интересовали вопросы доступности продовольственных товаров и лекарственного обеспечения, программы льготных ипотечных кредитов и оформление кредитных каникул.

«На данный момент зафиксировано почти 11 млн посещений портала. Также мы представлены во всех популярных социальных сетях. На текущий момент там уже более 370 тысяч подписчиков. Граждане пишут сообщения в соцсетях и в чат-боте «Помощник Объясняем.рф». Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель - обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам», – рассказал Михаил Шумаков.

Много вопросов поступает из регионов. Центры управления регионами ведут мониторинг и аналитику обращений граждан в 83 субъектов РФ. Спикеры отметили региональную специфику вопросов. Так, например, в части промышленных центров на Урале, в Северо-Западном округе люди больше интересуются восстановлением российского производства, открытием заводов, развитием сельского хозяйства. О работе общественного транспорта фиксируются вопросы в Тамбовской, Челябинской, Орловской областях и Башкортостане. В труднодоступных регионах ДФО и УФО граждан беспокоит доставка лекарств и продовольствия. В Белгородской, Курской и других приграничных регионах людей интересуют темы безопасности.

«С 1 марта по 4 апреля сетью ЦУР было зафиксировано 287 369 сообщений граждан по соцэконому. В первую очередь на основе этих данных мы формируем топ вопросов для проекта «Объясняем.рф». На каждое обращение жители получают ответ в соцсетях, в основном это паблики правительств. Дополнительно сейчас во всех регионах используется формат прямых эфиров. За последние три недели было проведено 230 трансляций представителей органов власти с суммарным охватом свыше 10,4 млн просмотров. В их числе шесть эфиров которые губернаторы провели лично. Это главы Курской, Самарской, Вологодской областей, Республики Крым, Ханты-Мансийского АО – Югры и Кузбасса», – подчеркнул Кирилл Истомин.

Подводя итоги работы платформы, Михаил Шумаков анонсировал запуск раздела «Меры поддержки» на сайте проекта. Для удобства пользователей будет создан навигатор по мерам, которыми люди могут воспользоваться. Ответив на несколько вопросов, человек получит список мер, наиболее подходящих для его ситуации. Дополнительно планируется запустить несколько тематик в рамках сотрудничества с крупными продовольственными сетями.

Фото: https://vk.com/wall578260662_6282?z=photo578260662_457249037%2Falbum578260662_00%2Frev

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