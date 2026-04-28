Почти 11 тысяч северян приняли участие в акции «Диктант Победы» на 300 площадках Заполярья

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поделился итогами проведения федерального проекта «Диктант Победы» в Мурманской области.

24 апреля партия «Единая Россия» в восьмой раз провела «Диктант Победы». В этом году он был посвящён 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова. В Заполярье участие в историческом тестировании приняли почти 11 тысяч человек на 300 площадках. Большая часть из них были открыты в школах, колледжах, вузах.

«Благодарю партийцев, активистов «Молодой Гвардии «Единой России», «Волонтёров Победы» за организацию масштабной патриотической акции, а всех участников тестирования – за сопричастность к судьбе нашего Отечества и общий вклад в сохранение исторической правды. Особо ценно, что в акции активно участвует молодёжь. Это означает одно – ценности патриотизма и исторической памяти живы», – сказал губернатор.

Площадки диктанта объединили северян разных поколений и возрастов. В этом году активное участие в историческом тестировании приняли наследники поколения победителей – участники кадрового проекта «Герои Севера», участники СВО и ветераны боевых действий. Также на пяти площадках прошла совместная акция «Единой России» с «Почтой России» - «Письмо Герою». Все желающие могли написать тёплые слова и пожелания тем, кто сейчас защищает рубежи нашей Родины.

