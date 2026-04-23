24 апреля Мурманская область в восьмой раз присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы»
Почти 1,1 тысячи жителей Мурманской области получили временную работу по проекту «Работа рядом»

В Мурманской области активно реализуется губернаторский проект «Работа рядом». К середине апреля участниками временных общественно полезных работ стали 1095 человек. Для них в регионе создано почти 2,5 тысячи рабочих мест.

«Этот проект для многих северян нередко становится решающей, очень нужной поддержкой, особенно в непростые периоды жизни, — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Юлия Рябинова. — Мы видим, что проект помогает материально поддержать семьи, даёт людям возможность «остаться на плаву», пока они ищут постоянную работу. При этом особый акцент мы делаем на подростков и, конечно, на семьи участников специальной военной операции».

Из 1095 трудоустроенных почти 800 человек — это подростки, которые в свободное от учебы время занимаются благоустройством и помогают сотрудникам в учреждениях своих городов и поселков. При этом самыми активными в привлечении молодёжи стали Мончегорск, Оленегорск, Апатиты и Мурманск.

Но проект не оставляет без внимания и взрослое население. С начала года к работам подключились более 140 безработных граждан и более 60 пенсионеров. Возможностью совместить учебу с подработкой воспользовались более 90 студентов. Среди тех, кому помогла временная занятость, почти 50 человек — члены семей участников СВО. В основном это подростки, решившие внести свой вклад в общее дело и получить первый трудовой опыт.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, реализация губернаторского проекта «Работа рядом» продолжается во всех муниципальных округах Заполярья. В Кадровом центре «Работа России» Мурманской области напоминают, что проект не только позволяет жителям получить дополнительный доход, но и решает важные задачи по приведению в порядок территорий населенных пунктов области.

 

 

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
