Почти 12 тысяч юных северян будут охвачены организованными формами отдыха этим летом

В период летней оздоровительной кампании 2021 года организованными формами отдыха за счет средств областного бюджета будут охвачены 7 тысяч детей на территории Мурманской области и 4 751 ребёнок за пределами региона. На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в объеме свыше 286 млн рублей, в том числе на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более 146 млн рублей.

«В период летних каникул для подростков запланирована организация межмуниципальной экспедиционной и походной деятельности. Помимо организованных форм отдыха более 4700 подростков будут заняты общественно полезным трудом в организациях образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева в ходе вчерашнего заседания регионального правительства сегодня.

На территории области запланировано функционирование 78 объектов отдыха детей. Отдых всех детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях на территории региона осуществляется на бесплатной основе. Выездной отдых также будет бесплатным для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для остальных родительская плата за путевки составит 25% от стоимости плюс плата за проезд и питание в пути. Юных северян примут лагеря отдыха, расположенные на Черноморском побережье Кавказа, а также в Крыму.

«В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 организованные группы детей будут направляться в оздоровительные учреждения в специализированных детских вагонах. В пути следования дети будут обеспечены трехразовым сбалансированным питанием, медицинским обслуживанием и охраной силами сотрудников полиции. Перед началом каждой смены персонал детского оздоровительного лагеря должен пройти обследования на COVID-19. Численность детей, отдыхающих в лагере, не должна составлять более 75% от проектной вместимости. Отдых детей на базе муниципальных образовательных организаций также будет организован с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований», – подчеркнула вице-губернатор.

Первый выезд детских групп запланирован на 28 мая. На отдых отправятся 180 детей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.